La luce del Torino femminile in una giornata buia: 5-0 e altro esordio 2011

Proprio quello che serviva: le ragazze di Francini sfruttano l'occasione e staccano il Sedriano

Davide Bonsignore Redattore 22 febbraio - 22:48

Una giornata terribile, quella di questa domenica 22 febbraio, in casa Toro, con la sconfitta da parte della formazione di Baroni contro il Genoa per 3-0. Se una luce si era vista ieri, con la vittoria del derby da parte della Primavera di Baldini, anche il Torino femminile di Fulvio Francini regala gioie ai tifosi granata. "Occasione per tornare in carreggiata", titolavamo nell'articolo di ieri. Detto, fatto: le ragazze granata non se lo sono fatte ripetere e sono tornate alla vittoria dopo più di un mese con il risultato quasi tennistico di 5-0 contro la Tharros, nella gara del Cit Turin.

Torino femminile-Tharros 5-0: Bazzocchi ancora bomber — Gara perfetta da parte della formazione di Francini che, cogliendo l'importanza dell'occasione, non è andato per il sottile con l'XI titolare. Davanti a Nolfo, Municchi e Bodini, con Caffaratto e Degani. Calautti a impostare, con Gonnet e Guarini a supporto dell'attacco più utilizzato: bomber Bazzocchi centrale, Altafin e Saito sulle corsie. Formazione delle grandi occasioni e partita dominata sin da subito: le granata sono state in controllo del match per tutti i 90', trovando il raddoppio già nel primo tempo con le reti di Guarini e Bazzocchi. Nella ripresa la gara non ha cambiato direzione e il Torino è riuscito a chiuderla con la seconda rete di Bazzocchi e i gol di Munafò e Bodini allo scadere. 5-0 definitivo e grande passo in avanti, per il momento e per la classifica.

Occasione sfruttata, altro giovanissimo esordio e salto in classifica — Una giornata ben più che positiva per il Torino femminile, che trova una vittoria per 5-0 e fa un importante salto in classifica. Le ragazze granata fanno tesoro di questi tre punti e, forti della sconfitta per 2-3 del Sedriano in casa contro il Lesmo, trovano l'ottava posizione in solitaria a quota 16 punti. Il calendario ora è curioso e nella prossima giornata il Toro affronterà proprio il Lesmo, mentre il Sedriano ha l'occasione del recupero contro le Azalee Solbiatese. Ma intanto le granata sono di nuovo in carreggiata e non devono uscirne. A maggior ragione che - ed è un altro aspetto positivo da non sottovalutare - Francini sta riuscendo ad unire buona qualità all'appoggio del proprio settore giovanile. Contro la Tharros è arrivato l'esordio per un'altra ragazza classe 2011: Melissa Raballo, seconda di quell'annata a trovare minuti in Serie C dopo Elena Longo. Ottima partita e ottima vittoria dopo oltre un mese (Sedriano-Torino 2-4, 11 gennaio), ma la classifica continua ad essere impegnativa: le granata devono trovare continuità di risultati. Intanto, riecco la carreggiata.