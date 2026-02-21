Le vedete quelle ragazze sorridenti in copertina? Era il 9 novembre 2025 e il Torino femminile aveva appena vinto la sua prima partita in stagione. Sono passati oltre tre mesi e di cose ne sono cambiate davvero tante. La formazione di Fulvio Francini ha imparato a pareggiare, poi di nuovo a vincere, a segnare tanti gol, a mettere in difficoltà squadre contro le quali sembrava impossibile fare risultato. Il Toro ha imparato a conoscere la propria qualità. Difficilmente, però, i trend sono solo crescenti o decrescenti. Le ricadute esistono e spesso accadono. Così le granata sono tornate in difficoltà.
Femminile
Torino femminile, ti ricordi la Tharros? Occasione per tornare in carreggiata
Torino femminile, un periodo difficile—
Le ultime quattro partite non sono andate al meglio. Dopo il 2-4 rimediato in casa del Sedriano, diretta concorrente, il Torino ha perso in casa contro l'Angelo Baiardo, poi pareggiato contro la Caronnese e poi perso nuovamente contro la Torres e contro la Pro Sesto, in una goleada che ha visto le granata sconfitte con il risultato di 5-0. Il periodo non è dei migliori: un punto nelle ultime quattro gare non è una media valida per la salvezza e il Torino lo sa. Tornare a vincere adesso è un imperativo, perché la formazione settima in classifica dista solo due punti, è vero, ma la decima (prima posizione per i play-out) è a solo due lunghezze dalle granata, che condividono l'ottavo posto con il Sedriano. Il rischio di una pericolosa lotta salvezza non è lontano e le ragazze di Francini devono fare di tutto per scacciarlo. Questa può essere la partita giusta.
Contro la Tharros occasione da non perdere—
Le motivazioni per cui questa giornata, la quindicesima, può essere quella giusta per tornare in carreggiata sono davvero tante. In primo luogo l'avversario. La formazione sarda della Tharros è proprio la squadra contro la quale, il 9 novembre scorso, le ragazze granata hanno cominciato a fare punti. Dopo una vittoria per 1-2 in trasferta, al Cit Turin ci si aspetta un altro buon risultato. A maggior ragione se si considera che le ragazze biancorosse sono in difficoltà: la Tharros è penultima a 6 punti, a 5 lunghezze dall'Atletico Uri terzultimo. Anche la giornata è da sfruttare: l'Atletico Uri (10°) va in casa della Torres (7°), mentre il Sedriano (8°) ospita il Lesmo (5°), non imbattibile ma con il doppio dei punti delle lombarde e delle granata. La gara tra Torino e Tharros che si giocherà domani, domenica 22 febbraio, a partire dalle 11:00 al Cit Turin, è un'occasione troppo ghiotta per la formazione di Francini per tornare in carreggiata. Vietato sbagliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA