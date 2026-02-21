Torino femminile, ti ricordi la Tharros? Occasione per tornare in carreggiata

Ripetere la partita d'andata sarebbe il risultato perfetto in un momento di necessità

Davide Bonsignore Redattore 21 febbraio - 09:33

Le vedete quelle ragazze sorridenti in copertina? Era il 9 novembre 2025 e il Torino femminile aveva appena vinto la sua prima partita in stagione. Sono passati oltre tre mesi e di cose ne sono cambiate davvero tante. La formazione di Fulvio Francini ha imparato a pareggiare, poi di nuovo a vincere, a segnare tanti gol, a mettere in difficoltà squadre contro le quali sembrava impossibile fare risultato. Il Toro ha imparato a conoscere la propria qualità. Difficilmente, però, i trend sono solo crescenti o decrescenti. Le ricadute esistono e spesso accadono. Così le granata sono tornate in difficoltà.

Torino femminile, un periodo difficile — Le ultime quattro partite non sono andate al meglio. Dopo il 2-4 rimediato in casa del Sedriano, diretta concorrente, il Torino ha perso in casa contro l'Angelo Baiardo, poi pareggiato contro la Caronnese e poi perso nuovamente contro la Torres e contro la Pro Sesto, in una goleada che ha visto le granata sconfitte con il risultato di 5-0. Il periodo non è dei migliori: un punto nelle ultime quattro gare non è una media valida per la salvezza e il Torino lo sa. Tornare a vincere adesso è un imperativo, perché la formazione settima in classifica dista solo due punti, è vero, ma la decima (prima posizione per i play-out) è a solo due lunghezze dalle granata, che condividono l'ottavo posto con il Sedriano. Il rischio di una pericolosa lotta salvezza non è lontano e le ragazze di Francini devono fare di tutto per scacciarlo. Questa può essere la partita giusta.

Contro la Tharros occasione da non perdere — Le motivazioni per cui questa giornata, la quindicesima, può essere quella giusta per tornare in carreggiata sono davvero tante. In primo luogo l'avversario. La formazione sarda della Tharros è proprio la squadra contro la quale, il 9 novembre scorso, le ragazze granata hanno cominciato a fare punti. Dopo una vittoria per 1-2 in trasferta, al Cit Turin ci si aspetta un altro buon risultato. A maggior ragione se si considera che le ragazze biancorosse sono in difficoltà: la Tharros è penultima a 6 punti, a 5 lunghezze dall'Atletico Uri terzultimo. Anche la giornata è da sfruttare: l'Atletico Uri (10°) va in casa della Torres (7°), mentre il Sedriano (8°) ospita il Lesmo (5°), non imbattibile ma con il doppio dei punti delle lombarde e delle granata. La gara tra Torino e Tharros che si giocherà domani, domenica 22 febbraio, a partire dalle 11:00 al Cit Turin, è un'occasione troppo ghiotta per la formazione di Francini per tornare in carreggiata. Vietato sbagliare.