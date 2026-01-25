Torna a fare punti (e a chiedere anche qualcosa di più di quanto realmente ottenuto) il Torino femminile: la formazione di Fulvio Francini si era arresa contro l'Angelo Baiardo con il risultato di 1-3 nell'undicesima giornata, ma già questa domenica la musica è cambiata. Le granata sono scese in campo nuovamente al Cit Turin alle 14:30 di oggi, domenica 25 gennaio, per dare battaglia alla Caronnese nella prima del girone di ritorno. Una sfida sentita non certamente - almeno per il momento - per la classifica, che vede la Caronnese al quarto posto a quota 22 punti, quanto per il precedente: il Torino contro la formazione rossoblù aveva perso prima in Coppa Italia, per 1-3, e poi in campionato, a Caronno Pertusella, con il tennistico risultato di 6-1, alla prima in Serie C. A poco più di tre mesi di distanza, le forze in gioco sono cambiate eccome.
Torino femminile, da 6-1 a una vittoria sfiorata: che cambiamento contro la Caronnese
Torino Femminile-Caronnese Women 3-3: rimonta, contro-rimonta e contro-contro-rimonta—
Con un aspetto rinnovato e i cognomi ben in evidenza sulle spalle, Francini si riaffida a Nolfo per la porta, dopo l'espulsione di Gasparini. Davanti a lei la difesa non cambia, con Caffaratto, Musso, Municchi e Bodini. In centrocampo Calautti, Gonnet e Dolza Cogni agiscono dietro ad Altafin, Bazzocchi e, questa volta, Berbotto. La sfida comincia bene per le granata: Dolza Cogni infila un filtrante sulla sinistra per Berbotto, che si fa beffe di Gola sulla fascia e punta l'estremo difensore della Caronnese. La numero 18 granata si accentra e colpisce sul primo palo la rete dell'1-0. Nel resto del primo tempo cresce in intensità la formazione ospite, che riesce a completare la rimonta arrivando al 45' sull'1-2. Nell'intervallo Francini carica le sue ragazze, che rientrano in campo con un altro piglio. La ripresa si apre subito con la rete a firma, ormai quasi scontata di Bazzocchi: la bomber granata ruba il pallone sempre a Gola e spiazza il portiere rossoblù sul secondo palo con un colpo da biliardo. 2-2 e decima rete personale per Linda Bazzocchi. Anche il Toro vuole fare sua la rimonta e ci si mette d'impegno con un azione corale: Caffaratto, salita a dare man forte alla manovra offensiva, vince una serie di rimpalli costringendo la difesa della Caronnese a spazzare. Sulla seconda palla arriva Gonnet, che apre verso Saito (nel frattempo subentrata) per creare spazi: la numero 11 granata prova forse il cross ma il pallone prende una traiettoria che beffa tutti e si infila in rete a siglare il 3-2. Nei minuti conclusivi arriva anche la contro-contro-rimonta della formazione ospite, che con il 3-3 spezza i sogni di gloria delle padrone di casa, al termine di una sfida combattuta e di grande intensità e valore.
Il paragone è doveroso: in tre mesi Francini ha fatto un grande cambiamento—
Perché se prendi un'imbarcata contro una squadra, non è facile fare bene alla partita dopo. Lo sa bene il Torino di Baroni, che dopo averne presi 5 dal Como ne ha presi altri 6. Evidentemente lo sanno molto meno bene le ragazze di Francini, che dopo il 6-1 subito contro la Caronnese alla prima in Serie C, si sono rimboccate le maniche e hanno iniziate a crescere. La crescita del Torino femminile è sotto gli occhi di tutti. Si può sempre fare di più, questo sì, ma dal lato del tecnico e da quello delle giocatrici, forse in questo caso no. Fulvio Francini è l'autore del lavoro eccezionale che stanno facendo le ragazze granata, che dal 12 ottobre al 25 gennaio sono passate dal perdere in maniera disastrosa contro una squadra esperta - la fu Independiente Ivrea (oggi Caronnese Women) è in Serie C dalla stagione 2020/2021 - a giocarsela alla pari, riuscire a rimontare e sfiorare un 3-2 che, visti i precedenti, vista la differenza di esperienza e vista la classifica, avrebbe avuto dell'incredibile. Ora si può fare anche un plauso alle forze mentali del Toro, che dopo una sconfitta pesante e a tratti inaspettata è riuscito a rialzarsi e tornare sui livelli a cui stava abituando. Con il settimo posto conquistato alla pari del Sedriano, che ha una partita in meno - Atletico Uri-Sedriano si giocherà il 15 febbraio -, il Torino femminile sta dimostrando di meritarsi la permanenza in Serie C e la possibilità di sognare qualcosa in più a partire dalla prossima stagione.
