Torino femminile, da 6-1 a una vittoria sfiorata: che cambiamento contro la Caronnese

Con un aspetto rinnovato e i cognomi ben in evidenza sulle spalle, Francini si riaffida a Nolfo per la porta, dopo l'espulsione di Gasparini. Davanti a lei la difesa non cambia, con Caffaratto, Musso, Municchi e Bodini. In centrocampo Calautti, Gonnet e Dolza Cogni agiscono dietro ad Altafin, Bazzocchi e, questa volta, Berbotto. La sfida comincia bene per le granata: Dolza Cogni infila un filtrante sulla sinistra per Berbotto, che si fa beffe di Gola sulla fascia e punta l'estremo difensore della Caronnese. La numero 18 granata si accentra e colpisce sul primo palo la rete dell'1-0. Nel resto del primo tempo cresce in intensità la formazione ospite, che riesce a completare la rimonta arrivando al 45' sull'1-2. Nell'intervallo Francini carica le sue ragazze, che rientrano in campo con un altro piglio. La ripresa si apre subito con la rete a firma, ormai quasi scontata di Bazzocchi: la bomber granata ruba il pallone sempre a Gola e spiazza il portiere rossoblù sul secondo palo con un colpo da biliardo. 2-2 e decima rete personale per Linda Bazzocchi. Anche il Toro vuole fare sua la rimonta e ci si mette d'impegno con un azione corale: Caffaratto, salita a dare man forte alla manovra offensiva, vince una serie di rimpalli costringendo la difesa della Caronnese a spazzare. Sulla seconda palla arriva Gonnet, che apre verso Saito (nel frattempo subentrata) per creare spazi: la numero 11 granata prova forse il cross ma il pallone prende una traiettoria che beffa tutti e si infila in rete a siglare il 3-2. Nei minuti conclusivi arriva anche la contro-contro-rimonta della formazione ospite, che con il 3-3 spezza i sogni di gloria delle padrone di casa, al termine di una sfida combattuta e di grande intensità e valore.

Il paragone è doveroso: in tre mesi Francini ha fatto un grande cambiamento

Perché se prendi un'imbarcata contro una squadra, non è facile fare bene alla partita dopo. Lo sa bene il Torino di Baroni, che dopo averne presi 5 dal Como ne ha presi altri 6. Evidentemente lo sanno molto meno bene le ragazze di Francini, che dopo il 6-1 subito contro la Caronnese alla prima in Serie C, si sono rimboccate le maniche e hanno iniziate a crescere. La crescita del Torino femminile è sotto gli occhi di tutti. Si può sempre fare di più, questo sì, ma dal lato del tecnico e da quello delle giocatrici, forse in questo caso no. Fulvio Francini è l'autore del lavoro eccezionale che stanno facendo le ragazze granata, che dal 12 ottobre al 25 gennaio sono passate dal perdere in maniera disastrosa contro una squadra esperta - la fu Independiente Ivrea (oggi Caronnese Women) è in Serie C dalla stagione 2020/2021 - a giocarsela alla pari, riuscire a rimontare e sfiorare un 3-2 che, visti i precedenti, vista la differenza di esperienza e vista la classifica, avrebbe avuto dell'incredibile. Ora si può fare anche un plauso alle forze mentali del Toro, che dopo una sconfitta pesante e a tratti inaspettata è riuscito a rialzarsi e tornare sui livelli a cui stava abituando. Con il settimo posto conquistato alla pari del Sedriano, che ha una partita in meno - Atletico Uri-Sedriano si giocherà il 15 febbraio -, il Torino femminile sta dimostrando di meritarsi la permanenza in Serie C e la possibilità di sognare qualcosa in più a partire dalla prossima stagione.