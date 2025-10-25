Il Torino Femminile sogna il colpaccio con la Pro Sesto capolista: serve la scossa

La differenza tra le differenze reti delle due squadre è pari a +21 attualmente

Davide Bonsignore Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 23:40)

Siamo ancora in fase di attesa della prima vittoria per il Torino Femminile. Le ragazze di Fulvio Francini, con cinque partite già in archivio, tra Serie C e Coppa Italia di categoria, hanno raccolto soltanto sconfitte. Una situazione certamente non semplice, ma che è frutto di una mancanza non tanto di gioco o di carattere: il Torino Femminile deve fare quello switch che permetta loro di passare mentalmente da quanto affrontato in Eccellenza Regionale a quanto si stanno trovando di fronte in questa competizione. La differenza è veramente tanta e senza fare questo scatto anche a livello mentale diventa complicato pensare di poter competere contro formazioni di altissimo livello non soltanto dal Piemonte ma anche da Lombardia, Liguria e Sardegna. Proprio nella giornata di domani, domenica 26 ottobre, sul campo del Cit Turin le ragazze granata attendono la Pro Sesto Women, squadra di Sesto San Giovanni (comune confinante a Nord-Est con Milano) che si presenta nel capoluogo piemontese a punteggio pieno in campionato e con due vittorie su tre in Coppa Italia.

Torino Femminile-Pro Sesto Women: la squadra da battere — Settimana scorsa contro la Torres parlavamo di occasione per il Torino, che aveva la possibilità di interfacciarsi con una formazione con alcuni limiti messi in mostra in questa stagione. Per la gara di domani si parla di tutt'altra situazione. La Pro Sesto è la squadra da battere: al momento si trova prima in classifica a 6 punti, alla pari di Caronnese e Moncalieri. Una di queste le ragazze di Francini l'hanno già affrontata, concludendo la partita sconfitte per 6-1. Domani al Cit Turin arriverà una squadra molto in forma, che ha vinto le prime due gare di campionato con i risultati di 0-10 e 4-1. In Coppa Italia su tre partite una sola sconfitta, di misura, mentre le altre due sono state vittorie per le ragazze lombarde, che hanno battute le proprie avversarie 6-1 e 4-1. Come evidente, la Pro Sesto è una squadra che sa segnare (24 gol in 5 partite) ma lascia anche qualche spazio (4 gol subiti in 5 partite): la differenza reti è +13 in campionato ma arriva a +20 se si contano anche le sfide di coppa. Il Torino Femminile nella sfida delle 14:30 tenterà il colpaccio: si affrontano prima e ultima in classifica, punteggio pieno e punteggio 0, differenza reti +13 (+20 con anche la coppa) e -8 (-15 con anche la coppa).

Torino Femminile: la speranza c'è, ma il tunnel è ancora lungo — Un risultato positivo contro la Pro Sesto Women farebbe parlare di un vero e proprio colpaccio. La speranza, però, è l'ultima a morire. Nella sfida contro la Caronnese, più ancora che in quella contro la Torres, le ragazze di Francini hanno fatto vedere qualche nota positiva a livello tattico e di gioco. Anche dal punto di vista fisico le granata non stanno male: non mancano sacrifici e scatti anche nei minuti finali del match. Quel che manca è proprio lo switch mentale e di intensità, necessario quando si fa un salto di categoria così importante come quello che c'è tra Eccellenza e Serie C. La società ha fiducia in Fulvio Francini e vuole attendere le granata: domani si cerca il colpaccio, ma la strada verso la fine del tunnel è ancora lunga. Un tunnel fatto di sconfitte e risultati pesanti, di punti che sembrano ottenibili con le partite che poi, invece, terminano in disfatta. Ma alla fine ci saranno i risultati e ci sarà la gioia di aver compreso come poter stare e poter giocare in un campionato così complicato e così tanto più complicato rispetto al precedente come la Serie C.