Il Moncalieri non si batte ma… Toro, è un altro passo rispetto all’andata!

Non riesce il colpaccio delle granata di Francini in casa della squadra da battere

Davide Bonsignore Redattore 15 marzo - 21:49

Il tenore della sfida è di quelle molto, molto complicate. Il Torino femminile arriva alla diciottesima giornata del campionato di Serie C contro la squadra da battere, la favorita per raggiungere i play-off e giocarsi la B. All'Einaudi Stadium va in scena Moncalieri-Torino. La gara d'andata, per chi non se la ricordasse, aveva mandato due messaggi importanti: al Cit Turin la squadra granata aveva preso piena consapevolezza dei propri, validi, mezzi qualitativi ma si era anche dovuta arenare a una preparazione fisica ancora insufficiente per il campionato. Al ritorno il risultato è meno rotondo del 2-5...

Moncalieri-Torino 2-0, risultato che segna comunque un miglioramento contro la capolista — Un periodo positivo, con 7 punti nelle ultime tre, ma Fulvio Francini - come ormai sta abituando - prova anche a cambiare qualcosa: davanti a Nolfo si vede la solita difesa; a impostare si conquista la terza titolarità consecutiva La Sala, al cui fianco torna anche Guarini, di nuovo abbassata per lasciare spazio a Dolza Cogni e Saito (Altafin in panchina dal 1') che si posizionano sulle corsie. In mezzo, si rivede dal 1' Linda Bazzocchi. La gara è intensa e le granata non si danno per sconfitte, nonostante entrambe le reti segnate dalle padrone di casa (a firma Repetti e Tamburini) arrivino nella prima frazione di gara. Il Torino si mostra determinato e concentrato, ma la preparazione e le qualità del Moncalieri emergono e impediscono alle ragazze di Francini di interromperne l'imbattibilità in questa Serie C 2025/2026.

Classifica e miglioramento: cosa resta della gara di Moncalieri — Un paio di mesi fa, verso la fine di gennaio, commentavamo il netto miglioramento del Torino dal girone d'andata a quello di ritorno con questo titolo: "Da 6-1 a una vittoria sfiorata: che cambiamento contro la Caronnese". Non parliamo di un pareggio ma va detto che, rispetto al crollo degli ultimi 40 minuti che, all'andata, aveva portato il Moncalieri a ribaltare un 2-1 in un 2-5, questa volta le ragazze di Francini se la sono giocata e, seppure senza riuscire a segnare, hanno mostrato determinazione e intensità contro una squadra che, ad oggi, è a +6 dalla seconda, con una partita in meno. In quanto a classifica, comunque, la sconfitta non intacca granché il posizionamento delle granata: il Toro resta ottavo a 20 punti. Davanti e dietro, però, qualcosa cambia: il Sedriano accorcia e sale a -1 mentre la Torres non avrà una gara complicata mercoledì 1° aprile contro l'Angelo Baiardo.