Illusione del Torino Femminile contro la capolista: il Moncalieri ribalta e fa 2-5

Il colpaccio è soltanto un miraggio: le granata interrompono la propria striscia positiva

Davide Bonsignore Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 17:55)

Un'ora di gioco che illude e una mezz'ora per la capolista per spiegare perché è tale. Il Torino Femminile si approccia bene a quello che potrebbe essere il match più difficile della stagione, contro un Moncalieri primo in classifica imbattuto e a punteggio pieno. Una sfida ricca di gol porta le granata a mettere in difficoltà forse anche più del previsto la formazione ospite, che al 60' è ancora sotto per 2-1. La rete del pareggio, però, è devastante: il Moncalieri prende le misure e impedisce alle ragazze di Francini di giocare, portando al termine una partita che nell'ultima mezz'ora si è giocata quasi interamente nella metà campo del Toro. Una sconfitta che pesa e interrompe una striscia positiva formata da una vittoria e due pareggi. Nel rammarico, però, il pensiero va a un mese fa, quando una prestazione del genere da parte del Torino, contro la capolista, non era nemmeno immaginabile...

Le scelte: in porta sale Nolfo dall'Under 19 — Torna in casa il Torino e torna in campo la vecchia guardia, quasi al completo. In porta non c'è Gasparini, infortunata: al suo posto convocata - e titolare - Noemi Nolfo, dall'Under 19, schiera al posto di Vaccarino, che pure nella scorsa giornata ha parato un rigore. La difesa è tutta confermata dalla sfida contro l'Atletico Uri: a destra Caffaratto e a sinistra Degani, mentre al centro si posizionano Musso e Bodini, alla seconda da titolare dopo il rientro dal lungo infortunio. A centrocampo l'assenza importante è La Sala, sostituita da Municchi che può tornare alla propria posizione di regista. Al suo fianco è confermata Calautti e torna con il numero 10 Gonnet. In attacco c'è sempre Bazzocchi, con Altafin a destra e Saito, tornata titolare al posto di Guarini, a sinistra.

Il primo tempo: intensità e fortuna portano in vantaggio il Toro — Partita subito viva con il Torino che scopre le carte contro la capolista: non si chiuderà dietro. Già al 2' minuto le ragazze di Francini si fanno vedere nei pressi dell'area avversaria: dopo una buona avanzata di Calautti, Municchi viene stesa al limite, ma Saito non sfrutta la posizione. Sul ribaltamento di fronte si rende pericoloso anche il Moncalieri, abile nel guadagnare corner. Il buon livello di intensità del match cade a favore del Torino: una spazzata di Caffaratto si trasforma in un ottimo lancio per Saito. La numero 11 granata vede il fondo e pensa al cross, ma il passaggio è più centrale del previsto e inganna il portiere del Moncalieri. Bonaiuto prova a smanacciare con la mano di richiamo ma non fa altro che favorire il pallone che si insacca in rete, sancendo, al 7', il vantaggio granata. Come detto, però, l'agonismo c'è da entrambe le parti. Passano solo 4 minuti e un azione carambolesca del Moncalieri permette a Bourahla di far partire da fuori area un tiro a giro che si infila nel sette, imprendibile per la giovane Nolfo. Il Toro non si abbatte e continua a fare la propria partita, arrivando anche vicino ad un nuovo vantaggio al 16', sugli sviluppi di una punizione. Ancora una volta l'intensità premia le granata, favorite anche da un pizzico di fortuna: questa volta è Bodini a lanciare dalla difesa verso l'attacco, non trovando, però, nessuna maglia granata. Trova, invece, il colpo di testa di Lazzeri che non allontana ma anzi crea un pallonetto insidioso che beffa, ancora una volta, Bonaiuto: tocco con la mano di richiamo e nuovo vantaggio per il Torino arrivati quasi alla metà del primo tempo. Non la miglior giornata per l'estremo difensore del Moncalieri, ma può essere buona per quello del Torino: su calcio d'angolo va a botta sicura di testa Correale ma trova davanti un'ottima Nolfo che alla prima da titolare con "le grandi" smanaccia da vera esperta in calcio d'angolo. Il primo tempo prosegue non senza complicazioni per il Torino che è costretto, per alcuni frangenti, a giocare in inferiorità, con Altafin rimasta fuori qualche minuto dopo una botta in testa. L'intensità è alta ma gli episodi degni di nota non sono tanti nella seconda metà dei primi 45 minuti. Proprio allo scadere della prima frazione di gara trema il Toro e trema la sua porta: il Moncalieri prima colpisce in pieno la traversa e poi, dopo una respinta ravvicinata di Nolfo, trova il gol del pareggio. Esulta la squadra ospite ma solo prima di accorgersi del braccio alzato del direttore di gara: fuorigioco e risultato invariato. Le ragazze granata terminano in vantaggio un primo tempo forse troppo movimentato. Ma al Toro, per ora, va bene così.

Il secondo tempo: il Moncalieri ribalta la sfida — Francini riesce a non far perdere la carica nell'intervallo alle sue ragazze, che partono subito aggressive nella ripresa: nei primi due minuti Altafin e Gonnet alzano il baricentro del Toro. Dall'altra parte, invece, Nolfo spiega perché è convocata in prima squadra, prima al 48', sventando un buon tentativo di testa di Ceppari, e poi al 54' sulla punizione battuta sotto la barriera da Correale. Nulla può, però, al 57': un cross dalla destra arriva nelle zone di Altafin che provando a deviare in calcio d'angolo colpisce un pallone che scheggia il palo e si infila in porta per il 2-2 del Moncalieri. La formazione ospite ha preso le misure e sembra molto più pericolosa nel secondo tempo. L'impressione è confermata al 65', quando Repetti si fa beffe di due giocatrici granata nello stretto e infila un pallone preciso per Miglionico, che con un tap-in firma il 2-3 del Moncalieri. Ora il Toro soffre dietro e fatica non solo a coprire le aggressive offensive della capolista ma anche a riprendere il possesso per ripartire. Fino al 70' in poche occasioni le ragazze granata sono riuscite a superare la linea di centrocampo. Serve una svolta, che Francini cerca con l'inserimento di Guarini al posto di Altafin sulla destra. La sostituzione non riesce, però, a invertire la direzione della partita. Al 75' Ceppari controlla e dal limite lascia partire un potente tiro rasoterra che finisce alla destra di Nolfo: 2-4 per il Moncalieri. Francini corre quindi nuovamente ai ripari, sostituendo Bazzocchi, rimasta insolitamente fuori dal gioco per l'intera durata del match. Al suo posto entra Scolamiero, e anche Battaglia prende il posto di Bodini. Il Moncalieri resta in attacco, rendendosi pericoloso altre due volte. Francini non smette di scegliere la via offensiva, che spiega l'ingresso di Dolza al posto di Calautti a 8 minuti dal 90'. Un finale già complicato è reso ulteriormente ripido dall'infortunio di Caffaratto, uscita in lacrime dolorante alla spalla e sostituita da Tamagnone. La rete di Battaglioli dalla grande distanza è l'ultimo guizzo di una partita che per un'ora ha dato al Torino l'illusione di poter fare il colpaccio contro la capolista, che, invece, nell'ultima mezz'ora ha spiegato perché è tale.

Torino Femminile-Moncalieri: il tabellino — TORINO-MONCALIERI 2-5

Marcatrici: 7' Saito (T), 11' Bourahla (M), 20' aut. Buonaiuto (T), 57' aut. Altafin (M), 65' Miglionico (M), 76' Ceppari (M), 90' + 8 Battaglioli (M)

TORINO (4-3-3): Nolfo; Caffaratto (90' + 1 Tamagnone), Musso, Bodini (78' Battaglia), Degani; Calautti (82' Dolza), Municchi, Gonnet; Altafin (73' Guarini), Bazzocchi (78' Scolamiero), Saito. A disposizione: Vaccarino; Bosio, Tundo, Longo. Allenatore: Fulvio Francini.

MONCALIERI (3-5-2): Bonaiuto; Petroz, Aimetti, Lazzeri (90' Tamburini); Repetti (90' Colombo), Bourahla (78' Ventura), Correale (90' D'Avino), Battaglioli, Miglionico (85' Accornero); Ceppari, Gueli. A disposizione: Milone; Bertolosi, Mellano, Milone, Tamburini, Villa. Allenatore: Franco Semioli.