Femminile, ancora non va: la Torres fa 0-3 a Torino

Prosegue la striscia negativa per le ragazze di Francini: la chiave è il lavoro

Davide Bonsignore Redattore 19 ottobre - 21:42

Quando? Evidentemente, non ora. Il Torino Femminile continua a non trovare il sorriso. Dopo le sconfitte in Coppa Italia e la goleada alla prima in Serie C, anche la seconda giornata termina in negativo per le ragazze di Francini. In quel del Cit Turin, la Women Torres segna tre reti, due nel secondo tempo, e sconfigge le granata. La sconfitta non è immeritata, le ragazze del Toro ancora soffrono l'enorme gap di qualità che c'è dall'Eccellenza alla Serie C, e faticano a rapportarsi contro squadre che hanno fatto più esperienza in questo campionato. Il Toro comunque crede nel lavoro delle proprie ragazze, che solo continuando a sbattere la testa potranno trovare una quadra, quindi risultati, quindi gioia.

Torino-Torres 0-3, la continuità di Francini non porta risultati — Fulvio Francini si presenta al Cit Turin con una scelta di continuità: solo un cambio nel 4-3-3 rispetto alla Caronnese, per altro forzato. Così davanti a Vaccarino ci sono Musso e Bosio, con Tamagnone sulla destra e Aghem (al posto dell'indisponibile Tosetto) sulla sinistra. Il capitano Municchi guida il centrocampo con La Sala e Gonnet, mentre Guarini e Altafin supportano Bazzocchi in attacco. La continuità, tuttavia, si lega anche al risultato. Il Toro soffre e, nonostante la Torres sia reduce dai 10 gol subiti in casa contro la Pro Sesto e dal cambio di allenatore (Riu è subentrato al dimesso Simula), si lascia sottomettere dalla formazione sarda. La rete su punizione di Marika Piras nel primo tempo è seguita dalla doppietta dell'olandese-indonesiana Estella Loupatty. 0-3 subito in casa per le ragazze di Francini che pesa e non poco, soprattutto perché arriva in un momento in cui la formazione granata aveva estremamente bisogno di rivalsa, alla prima di Serie C a Torino e dopo quattro sconfitte consecutive. Di diverso, rispetto a Caronno, c'è anche quanto visto in campo: alla prima di campionato, nonostante il 6-1 rifilato dalle rossoblù, si erano visti alcuni concetti tattici importanti. Contro la Torres, la squadra granata si è limitata a limitare i danni, mentre queste basi tattiche a cui potersi aggrappare sono risultate meno evidenti.

Quinta sconfitta consecutiva: lavoro, lavoro e ancora lavoro... — Il progetto del Torino Femminile è un progetto sul quale la società granata punta, e che vale la pena aspettare. Dalla scorsa stagione si è potuto notare un processo di ringiovanimento e territorialismo da parte del club, che ha composto la rosa (sia a livello di giocatori, che a livello di staff) di elementi prevalentemente piemontesi e dai dati anagrafici estremamente recenti. Anche per queste ragioni, vale le pena attendere che i risultati delle ragazze granata arrivino. Al momento, Francini non è riuscito a regalare gioie al proprio pubblico, ma questo è senza ombra di dubbio legato al salto di qualità e difficoltà che c'è dall'Eccellenza Regionale alla Serie C, competizione in cui si affrontano alcune squadre di assoluto livello di regioni come Sardegna, Liguria ma soprattutto Lombardia. L'unica strada ora è il lavoro, perché sembra evidente che, oltre agli aspetti tecnici, il limite della squadra granata sia legato al modo di giocare, ancora troppo provinciale per il campionato che disputa. Ancora una volta occorre dare fiducia a una squadra, quella del Torino Femminile, che continuerà a mettercela tutta per provare a raddrizzare una stagione che è cominciata con una ripidissima salita.