Torino femminile, vittoria importante, notizia importante: un giorno importante

Inizio scoppiettante per tre punti di fondamentali: la società dà un piccolo riconoscimento

Davide Bonsignore Redattore 8 marzo - 18:20

C'è proprio da dirlo: finalmente! La giornata del Torino femminile è più che positiva. Da una parte c'è il risultato calcistico, che porta le ragazze di Francini a una grande esultanza e una posizione in classifica decisamente più soddisfacente di qualche partita fa. Dall'altra parte, invece, c'è un piccolo passo verso qualcosa che forse, un giorno, anche a Torino si potrà pienamente raggiungere: una considerazione della squadra femminile che sia all'altezza di quella maschile. Oggi è l'8 marzo e si festeggia la festa della donna: soprattutto in una giornata come questa, una notizia che agli occhi dei più disattenti potrebbe sembrare irrilevante assume un'importanza davvero enorme...

Torino femminile-Atletico Uri: grande vittoria di continuità — Al Cit Turin le ragazze granata arrivano dopo due risultati utili consecutivi e vogliono dare continuità. In formazione pochi cambiamenti: Caffaratto, Degani, Municchi e Bodini a coprire la porta di Nolfo, La Sala (alla seconda titolarità consecutiva) imposta, con Gonnet e Munafò a supportare un attacco orfano della bomber Linda Bazzocchi e che vede Guarini, Altafin e la classe 2011 Elena Longo, alla prima titolarità in Serie C. La gara al Cit Turin si gioca su buoni livelli: la grande grinta messa in campo dalle ragazze di Francini trova concretezza già nella prima frazione di gara. Il Torino va in vantaggio con la marcatura di Guarini e poi trova il raddoppio con la firma di Altafin. Prima dell'intervallo l'Atletico Uri accorcia le distanze ma nella ripresa le ragazze di Francini sono brave a controllare il risultato e a mantenere la gara sul definitivo 2-1.

Una classifica più serena e un piccolo grande riconoscimento — Terzo risultato utile consecutivo e vittoria fondamentale per le ragazze granata che, a discapito dell'inizio di stagione, ora possono trovare ancora più serenità. Contro l'Atletico Uri la vittoria era importantissima non soltanto per salire in classifica ma anche per fermare chi occupa la prima posizione invischiata nei play-out. La formazione sarda, con questa sconfitta, resta al decimo posto a quota 11 punti, mentre le granata restano ottave in solitaria a quota 20. Il Toro sfrutta la sconfitta del Sedriano (fermo a 16) e allunga la distanza, restando ancora una lunghezza dietro la Torres settima. Vittoria importante. In un giorno importante, però, arriva anche una notizia importante: per la prima volta, le ragazze granata si sono presentate al Cit Turin con la divisa di rappresentanza come nel maschile (come si può vedere nell'immagine di copertina). In una giornata così importante come la Festa della Donna, arriva un piccolo grande riconoscimento per la squadra femminile. Un piccolo grande passo.