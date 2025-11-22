Torino Femminile, la prova del nove: una partita che conta…

Questo è il momento di dimostrare che la strada intrapresa è veramente quella giusta

Davide Bonsignore Redattore 22 novembre - 18:31

L'underdog finalmente sta cominciando ad emergere. Ora sono già tre partite che il Torino sorprende in partite sulla carta complicate, con una squadra attenta e performante, pronta a mettere in difficoltà anche formazioni di livello superiore. Quella di domani, domenica 23 novembre, è un test. Una partita in cui il Toro non deve sorprendere, ma fare quello che anche la carta si aspetta: portare a casa la seconda vittoria stagionale e volare a quota 7 punti. Solo con questa prova del nove, Francini e le sue ragazze potranno dimostrare che - come stiamo decantando da settimane - la strada su cui si trovano le Torelle è quella giusta.

Cosa rimane dal Lesmo? Il Torino Femminile deve migliorare in... — Domenica scorsa la gara casalinga al Cit Turin è terminata con il risultato di 2-2: le avversarie del Lesmo sono passate in vantaggio per due volte e per due volte le granata sono state brave a riacciuffare il pari. La seconda volta, per altro, in un finale infuocato che è stato in grado di lasciare anche l'amaro in bocca alle ragazze di Francini per i mancati tre punti. Sicuramente il Torino ha fatto vedere la squadra che sta provando ad essere e quella che sta dimostrando di poter essere: una formazione di carattere, grinta e cuore ma anche con quella qualità necessaria per pungere le avversarie in volata offensiva. Dall'altra parte, però, il salto dall'Eccellenza Regionale alla Serie C è stato tale che si può considerare naturale quel gap di agonismo e fisicità che si vede tra le granata e le proprie avversarie. Così, tra il decimo del secondo tempo e l'arrivo dei primi cambi al 70', le Torelle hanno faticato: i limiti di agonismo e fisicità si sono sentiti, la squadra è diventata lenta e prevedibile. A salvare, i cambi hanno revitalizzato il Torino, portando quel finale di fuoco che tutti ricordiamo. Se lavoreranno a fondo su questo aspetto, con la grinta e la qualità messa in mostra, le ragazze di Francini potranno completare quel salto di qualità che la categoria pretende.

Ora l'Atletico Uri, una sola direttiva: vincere — Sesta giornata e si ritorna in Sardegna: a Sassari domani, a partire dalle 12, la formazione di Fulvio Francini sfiderà l'Atletico Uri di Angel Parejo. La squadra isolana, fin qui, ha fatto molta, molta fatica in campionato: nonostante la vittoria e il pareggio in Coppa Italia contro le altre formazioni sarde, in Serie C l'Atletico Uri ha ottenuto soltanto un pareggio, contro il Torres, mentre è rimasta sconfitta da Sedriano, Angelo Baiardo, Caronnese e Pro Sesto (con quest'ultima la gara è terminata 8-0). Una formazione che si presenta alla partita contro il Torino con un solo punto, 3 gol segnati e 21 subiti, per una differenza reti pari a -18. In questo caso, a differenza delle altre partite, il Torino non deve sorprendere: le Torelle sono chiamate a prolungare la striscia positiva che le vede reduci da una vittoria e un pareggio. La vittoria è l'unico risultato possibile in questa sesta giornata per il Torino Femminile: bisogna dimostrare che la strada intrapresa è veramente quella giusta, e che le granata hanno imparato a trasformare la qualità e la grinta in punti fondamentali in campionato.