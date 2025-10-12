Torino Femminile, oggi inizia il campionato: occasione per rifarsi dopo la Coppa

Non soltanto Coppa, ora tocca al campionato. Per il Torino Femminile è il momento di trovare di nuovo il sorriso in una stagione cominciata non nel modo sperato. Le prime tre partite, giocate gli ultimi due weekend di settembre e il primo di ottobre, sono state complicate per la formazione allenata da Fulvio Francini: il Toro è stato sconfitto contro Angelo Baiardo, Caronnese Women e Moncalieri Women. Il regolamento della Coppa Italia Serie C prevede che a passare agli ottavi di finale siano le vincenti dei 16 gironi, il Torino è arrivato ultimo ed è dunque stato eliminato dalla competizione al primo turno. Ora, però, testa al campionato: domenica 12 ottobre, è la giornata d'esordio per le ragazze granata che affronteranno a partire dalle 15:30 la Caronnese Women sul campo dello Stadio Comunale di Caronno Pertusella.