Non soltanto Coppa, ora tocca al campionato. Per il Torino Femminile è il momento di trovare di nuovo il sorriso in una stagione cominciata non nel modo sperato. Le prime tre partite, giocate gli ultimi due weekend di settembre e il primo di ottobre, sono state complicate per la formazione allenata da Fulvio Francini: il Toro è stato sconfitto contro Angelo Baiardo, Caronnese Women e Moncalieri Women. Il regolamento della Coppa Italia Serie C prevede che a passare agli ottavi di finale siano le vincenti dei 16 gironi, il Torino è arrivato ultimo ed è dunque stato eliminato dalla competizione al primo turno. Ora, però, testa al campionato: domenica 12 ottobre, è la giornata d'esordio per le ragazze granata che affronteranno a partire dalle 15:30 la Caronnese Women sul campo dello Stadio Comunale di Caronno Pertusella.
Femminile
Torino Femminile, oggi inizia il campionato: occasione per rifarsi dopo la Coppa
Torino Femminile, esordio in campionato: tutti i dettagli—
Al via, dunque, il campionato questo pomeriggio per il Torino Femminile, al proprio esordio in Serie C. Un salto di qualità non indifferente rispetto all'Eccellenza Regionale: il gap di livello da un campionato all'altro è considerevole e fa da attenuante all'inizio non semplice in questa stagione. Per il Torino l'obiettivo della prima stagione in C può essere senz'altro la salvezza: a retrocedere direttamente è solo l'ultima classificata, la dodicesima, mentre decima e undicesima si sfidano per i play-out. Molto più complicato sarebbe raggiungere, invece, i play-off, in cui si sfidano prima e seconda classificata di ciascuno dei quattro gironi per provare a raggiungere la Serie B nel numero totale di quattro squadre. Un campionato complicato e sfidante, in cui il Torino Femminile proverà a portare a casa il massimo risultato possibile. Per le ragazze di Fulvio Francini (che ha sostituito Stefano Serami) l'esordio arriverà - come detto - alle 15:30 di oggi contro la Caronnese Women.
