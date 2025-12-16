Un altro piccolo tassello: la graduale crescita del Torino Femminile passa da qui

Nessun volo pindarico, nessun passo più lungo della gamba: la costruzione mattone dopo mattone vuole essere solida

16 dicembre

La classifica è ancora nelle tonalità del grigio, il Toro appartiene a quel gruppo di squadre con differenza reti negativa, ma le prestazioni e il percorso delineato sono certamente una nota più positiva per una squadra che da Halloween in poi ha iniziato ad avere meno paura. La crescita del Torino Femminile è una costruzione che lentamente sta cercando di salire, ma proprio perché vuole porre mattone dopo mattone ha la superbia di credere che, una volta arrivata in alto, avrà la solidità su cui poche squadre possono contare. Così, anche questo 1-1 rimediato in trasferta - contro la terza forza del campionato -, assume per le ragazze granata e i loro tifosi una nota non poco felice.

Real Meda-Torino Femminile 1-1: una rimonta di grinta — Sul campo del Real Meda la formazione di Fulvio Francini si presenta con la voglia di chi sta crescendo e la fame di chi arriva da una sconfitta pesante. Due settimane prima le ragazze granata avevano perso 2-5 in rimonta nell'uscita casalinga contro il Moncalieri. Per la trasferta in Monza Brianza, Francini sceglie di affidare nuovamente la porta a Nolfo, dalle giovanili, con Musso e Municchi a proteggerla e Caffaratto e Degani ad agire come terzini. Gonnet, Guarini e Ferrara - a sostituire l'infortunata Calautti - fanno da filtro per il solito attacco: Altafin, Bazzocchi e Saito. La partita è combattuta sin dalle prime battute, con la formazione granata che sembra poter reggere il confronto, soprattutto fisico, e quella di casa che vuole avere la meglio a livello di risultato. Una sfida poco giocata ma molto combattuta, di intensità, con il Real Meda che riesce a sbloccarla al 23' con la rete di Roventi. L'intensità, però, c'è anche nelle giocatrici granata: il Toro si fa forte dell'ottima prestazione di Laura Saito che prima sfiora il gol colpendo la traversa e poi trova un prezioso assist per la rete del pareggio a firma Giada Guarini, nel secondo tempo. Un 1-1, come detto, prezioso per il Torino di Francini, che trova il coronamento di una gara di grinta e carattere, a rimarcare quanto queste siano tra le doti principali della squadra. Una sfida comunque probante: il Toro se l'è giocata alla pari contro quella che, al momento, è la terza squadra nella classifica di Serie C, e che fino a domenica non aveva trovato la vittoria soltanto in un'occasione. Un pareggio che rappresenta un altro mattoncino per una crescita che vorrà essere a lungo termine.

I mattoncini della crescita graduale del Torino Femminile — Quello che i tifosi granata possono aspettarsi dal Torino Femminile in questa stagione non è un vero e proprio salto, un momento superato il quale la squadra inizierà a vincerle tutte. Il Toro sta cercando di realizzare una crescita che sia il più sostenuta possibile con i propri mezzi: le granata non vogliono qualche risultato di fila come un temporale estivo, ma vogliono una solidità di prestazioni e risultati che possa garantire, in futuro, un sogno reale. Così, la classifica ancora sorride poco, ma già si contano tre pareggi e una vittoria, che fino a metà ottobre sembrava un traguardo irraggiungibile. Ora il Toro sta dimostrando di saper tenere testa anche a formazioni superiori, di avere qualità da mostrare e grinta per supportarla. L'agonismo, come già sottolineato a più riprese, è qualcosa che va conquistato anche con l'esperienza: proprio questo il Toro sta cercando di raggiungere, ma in maniera graduale e supportata. Così, un pareggio simile, contra una squadra di livello e in questo momento della stagione, è da ritenersi un altro piccolo passo che in futuro potrà costituire il background da cui le granata potranno partire per regalare gioie anche maggiori ai propri tifosi.