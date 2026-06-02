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VI RACCONTO AQUILANI

Chi è Alberto Aquilani? È il momento di scoprirlo a fondo. Il Torino si sta muovendo per trovare chi guiderà la panchina granata nella prossima stagione. Un compito non semplice per la società granata che deve trovare l'elemento perfetto da inserire alla guida del proprio progetto tecnico. I più quotati, in questo momento, sono Aquilani e Abate. Per scoprire chi sono questi due tecnici, vi proponiamo un confronto tramite due interviste. Nelle prossime righe Attilio Malena, editore de "Il Calcio Calabrese", direttore dello sport di "GS Channel" e conduttore di "Esperia TV", che ringraziamo per la grande disponibilità, ci racconta le caratteristiche e tutto quello che bisogna sapere su Alberto Aquilani: “Se Cairo conferma quello che ha fatto sapere all'entourage di Aquilani ci sono grandi possibilità che sarà lui il tecnico. Lui chiede un biennale, non è una questione di ingaggio, non è una questione di cifre, è una questione di progettualità. Se il progetto Toro sarà un progetto soddisfacente da un punto di vista progettuale, con un contratto forte, quindi biennale, per lui potrà essere interessante. Poi è chiaro che il Toro non parte per la Champions, però il Toro è sempre il Toro, il mister è molto affascinato, non chiude la porta a nessuno perché non ha chiuso la porta al Catanzaro, non ha chiuso la porta al Torino e non la chiuderà al Sassuolo, quindi si prenderà una settimana, 8-9 giorni di tempo per decidere, però comunque tra domani e dopodomani lui sarà faccia a faccia con Cairo e con Petrachi. Il Torino la sua scelta l'ha fatta, nel senso che per il Torino Aquilani può essere il nuovo allenatore”.

Clicca qui per leggere l'intervista su Ignazio Abate.

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