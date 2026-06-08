"Ritornare al Filadelfia fa sempre piacere. Quando si calca questo campo è sempre una bella emozione". Sono queste le sensazioni di Silvano Benedetti in occasione della Partita della Leggenda andata in scena sabato scorso. "Inoltre, non può che far piacere incontrare vecchi compagni. Si torna indietro con gli anni", ha poi aggiunto prima di concedersi ai microfoni di Toro News.

Silvano, il Toro si prepara a un'estate importante. Qual è il profilo migliore per il Torino in panchina?

"Non lo so. Io spero che questa pausa di riflessione possa essere utile alla società, al presidente e al direttore sportivo Petrachi per ponderare bene la loro scelta. Speriamo che sia quella giusta per toglierci delle soddisfazioni".

Cosa dovrà fare il Torino per togliersi delle soddisfazioni?

"Io sono convinto che, con un lavoro di gruppo — e parlo di tutti, compresa la tifoseria — si possano ottenere grandi risultati".

Che stagione è stata per il Torino?

"Una stagione normale, con alti e bassi. Poteva andare meglio, però mister D'Aversa è riuscito a risollevare una squadra che in quel momento era un po' in difficoltà".

D'Aversa meriterebbe di essere preso in considerazione?

"Ha dimostrato di avere gli attributi da Toro. Ha risollevato una squadra in difficoltà e quindi, secondo me, ha le carte in regola per rimanere".

Cosa significa avere gli attributi da Toro?

"Significa avere passione, non mollare mai e lottare per questa maglia".

Quanto è importante trasferire questi valori ai giocatori?

"Penso sia la base per chi arriva a giocare qui, perché il Torino è una realtà particolare, con una storia fatta di tenacia e attaccamento".

Che lavoro dovrà fare Petrachi in estate?

"Io penso che Petrachi conosca bene questo ambiente. Ha già dimostrato in passato di saper fare bene e quindi ha tutte le caratteristiche per trasmettere i valori del vero Toro".