Durante il penultimo giorno del ritiro del Torino in diretta da Pinzolo, il team manager del Torino Alessandro Gazzi è intervenuto ai microfoni di RadioVivafm: "Abate trasmette sicuramente energia, e questa è la cosa più importante, grande attenzione, motivazione. Credo sia la persona giusta per creare una sorta di identità particolare al Torino a quella che è un po' l'identità del club. Sono una persona estremamente curiosa quindi quello che arriva lo prendo sempre come una sfida e cerco di migliorare le mie competenze e quello che manca come formazione accademica e di vita. Per me è sempre uno stimolo ogni giorno e vediamo. Sono molto positivo".

L’ex centrocampista del Toro ha continuato soffermandosi sulla nuova esperienza da team manager: "Al di là dei ruoli professionali, già da qualche anno vivo a Torino, percepisco tutta quella che è la cultura, la vita quotidiana della città, quindi sono estremamente contento e cerco di trasmettere un po' quello che è stata la mia esperienza. Cosa bisogna trasmettere ai tifosi? Beh, sicuramente la cosa fondamentale che non deve mai mancare è l'impegno. L'attaccamento alla maglia è un po' la voglia di mettersi sempre in discussione giorno per giorno e soprattutto identificarsi con questo stemma, con questi colori e con tutta quella che è la storia del Torino. Questo soprattutto. Poi è vero che son cambiati un po' i tempi e a volte soprattutto per i calciatori è anche un po' complicato addentrarsi profondamente in tutta quella che è la storia, però se c'è la buona volontà da parte di tutti c'è anche modo di apprezzare tutte le cose positive quelle che magari piacciono un po' meno di essere in una certa realtà”.