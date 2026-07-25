Il ritiro in Val Rendena del Torino si è chiuso con una sconfitta. Il computo totale delle tre amichevoli dice: Torino-Pinzolo 13-0, Torino-Alcione 1-0, Torino-Cittadella 0-1. Il primo tempo odierno è finito 0 a 0, come quello con l'Alcione. Nella ripresa il Torino ha colpito un palo con Njie ma non ha trovato il gol ed è stato punito da Bunino dal dischetto al 90'. Ignazio Abate ha sfidato il Cittadella con il 3-4-2-1 e lo ha fatto con in campo dal 1' Bianay Balcot come quinto di destra e Kulenovic come prima punta. Le indicazioni sopraggiunte sono state confermate. Mascardi ha esordito da titolare (Paleari aveva giocato dal 1' contro Pinzolo e Alcione Milano). Scelte obbligate in difesa: Coco, Ismajli e Biraghi. In mezzo Ilic e Luongo. Come detto, Bianay Balcot ha corso sulla corsia di destra. Sul lato opposto Njie, mentre dietro l'unica punta Kulenovic hanno agito Oristanio e Casadei. Nella ripresa parecchi cambi nella formazione granata, ma minutaggi crescenti rispetto alle prime due gare amichevoli. Soltanto in quattro sono usciti al 46': Mascardi, Bianay, Ilic e Kulenovic per Paleari, Aboukhlal, Gineitis e Simeone. Hanno giocato tutti e novanta i minuti tre granata: Ismajli, Biraghi e Luongo.

TORINO (3-4-2-1): Mascardi (46' Paleari); Coco, (76' Dellavalle) Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot (46' Aboukhlal), Luongo, Ilic (46' Gineitis), Njie (65' Cacciamani); Oristanio (59' Adams), Casadei (76' Dalla Vecchia); Kulenovic (46' Simeone). A disposizione: Pellini, Carrascosa, Dembele, Gabellini, Kugyela, Cereser, Brezzo. All. Abate

1° tempo CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Cecchetto, Toffanin, Martella; D'Alessio, Paolucci, Barberis, Frisenna, Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. All. Musso.

2° tempo CITTADELLA (3-5-2): Maniero (79' Sommacal); Gobbato, Redolfi, Zilio; Anastasia (54' Ghezzi), Casolari (88' Ceccarelli), Sangalli, Ihnatov, Crialese; Fabbro, Rabbi (75' Bunino). All. Musso

MARCATORI: 90' su rigore Bunino

AMMONITI/ESPULSI: nessuno

ARBITRO: Tuselli. ASSISTENTI: Turchetto, El Mottachi. IV UFFICIALE: Kurti