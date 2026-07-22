Secondo appuntamento stagionale per il Torino di Ignazio Abate (si parte alle ore 17.30 al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo). La seconda amichevole, dopo il 13 a 0 rifilato al Pinzolo, formazione di Prima Categoria, sarà contro l'Alcione Milano. Gli "Orange" meneghini sono arrivati nel pomeriggio in Val Rendena; militano in Serie C e nell'ultimo campionato si sono qualificati ai play-off. Come anticipato questa mattina, Ignazio Abate ha deciso di giocare con la difesa a quattro. Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-2-3-1 con Luongo e Gineitis in mediana, Njie sotto punta. Casadei agirà a destra, Cacciamani a sinistra, Simone prima punta. In difesa scelte obbligate con Coco, Ismajli e Biraghi davanti a Paleari. Tuttavia, la disposizione è facilmente rimodulabile e può tornare all'originario 3-4-2-1; basta, infatti, che Dembele alzi la sua posizione e che la abbassi Cacciamani. A differenza di quanto accaduto con il Pinzolo il capitano del primo tempo del Torino sarà Gineitis (il vice sarà Ismajli). Non saranno della sfida Ilkhan e Zapata, i quali si sono allenati a parte anche nella seduta di questa mattina. Fuori, inoltre, Siviero, Anjorin, Pellegri e Adams, quest'ultimo aggregatosi a Pinzolo soltanto lunedì dopo l'impegno mondiale.

TORINO (4-2-3-1): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli, Biraghi; Gineitis, Luongo; Casadei, Njie, Cacciamani; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Brezzo, Gukyela, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Oristanio, Bianay Balcot, Ilic, Dalla Vecchia, Aboukhlal, Gabellini, Kulenovic. All. Abate

ALCIONE: Nava; Pirola, Chierichetti, Sadotti, Baldacchino, Lanzi, Braida, Muroni, Zamparo, Pitou, Morselli. A disposizione: Morazzoni, Mocchi, Andreassi, Galli, Miculi, Rebaudo, Parlati, Invernizzi, Marconi, Gallazzi, Lopes, Zini. All. Cusatis.

ARBITRO: Dell'Oro; ASSISTENTI: Moscolari, Bergamaschi; IV UFFICIALE: Ricci