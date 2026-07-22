Seconda amichevole del nuovo corso: appuntamento contro la squadra meneghina che milita in Serie C
Toro, pesa l'assenza di Ilkhan con un Abate che lavora tanto sui centrocampisti
Secondo appuntamento stagionale per il Torino di Ignazio Abate (si parte alle ore 17.30 al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo). La seconda amichevole, dopo il 13 a 0 rifilato al Pinzolo, formazione di Prima Categoria, sarà contro l'Alcione Milano. Gli "Orange" meneghini sono arrivati nel pomeriggio in Val Rendena; militano in Serie C e nell'ultimo campionato si sono qualificati ai play-off. Come anticipato questa mattina, Ignazio Abate ha deciso di giocare con la difesa a quattro. Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-2-3-1 con Luongo e Gineitis in mediana, Njie sotto punta. Casadei agirà a destra, Cacciamani a sinistra, Simone prima punta. In difesa scelte obbligate con Coco, Ismajli e Biraghi davanti a Paleari. Tuttavia, la disposizione è facilmente rimodulabile e può tornare all'originario 3-4-2-1; basta, infatti, che Dembele alzi la sua posizione e che la abbassi Cacciamani. A differenza di quanto accaduto con il Pinzolo il capitano del primo tempo del Torino sarà Gineitis (il vice sarà Ismajli). Non saranno della sfida Ilkhan e Zapata, i quali si sono allenati a parte anche nella seduta di questa mattina. Fuori, inoltre, Siviero, Anjorin, Pellegri e Adams, quest'ultimo aggregatosi a Pinzolo soltanto lunedì dopo l'impegno mondiale.
TORINO (4-2-3-1): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli, Biraghi; Gineitis, Luongo; Casadei, Njie, Cacciamani; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Brezzo, Gukyela, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Oristanio, Bianay Balcot, Ilic, Dalla Vecchia, Aboukhlal, Gabellini, Kulenovic. All. Abate
ALCIONE: Nava; Pirola, Chierichetti, Sadotti, Baldacchino, Lanzi, Braida, Muroni, Zamparo, Pitou, Morselli. A disposizione: Morazzoni, Mocchi, Andreassi, Galli, Miculi, Rebaudo, Parlati, Invernizzi, Marconi, Gallazzi, Lopes, Zini. All. Cusatis.
ARBITRO: Dell'Oro; ASSISTENTI: Moscolari, Bergamaschi; IV UFFICIALE: Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA