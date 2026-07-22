Era atteso in giornata ed è arrivato per osservare la seconda amichevole: il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha raggiunto il Torino in ritiro a Pinzolo. A dieci giorni dall'arrivo in Val Rendena, il club granata è stato raggiunto dal proprio direttore sportivo. In occasione della seconda amichevole della permanenza in Trentino della formazione guidata da Ignazio Abate, contro l'Alcione Milano, squadra di Serie C, il direttore sportivo granata si è recato sulla torretta adibita alle riprese Tv e ai telecronisti, per assistere al match insieme a Emiliano Moretti. Ecco, dunque, che in ritiro c'è anche Gianluca Petrachi.