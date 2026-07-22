Dall'1 di Paleari in su tra conferme e cambiamenti rispetto al recente passato. I nuovi: Oristanio 11, Mascardi 26
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Come sempre, i numeri di maglia generano un certo interesse perché fanno parte dell'immaginario collettivo del mondo del calcio. Grazie alle prime distinte ufficiali della stagione 2026/2027 stiamo ricostruendo quella che sarà la numerazione ufficiale del Torino. Come già anticipato la scorsa settimana, due nuovi volti avranno i seguenti numeri: Oristanio 11, Mascardi 26. Di seguito il quadro completo:
PALEARI 1
BIRAGHI 3
ABOUKHLAL 7
ILIC 8
ORISTANIO 11
KULENOVIC 17
SIMEONE 18
DEMBELE 21
CASADEI 22
COCO 23
PELLINI 25
MASCARDI 26
DALLA VECCHIA 27
DELLAVALLE 28
ISMAJLI 44
CARRASCOSA 63
GINEITIS 66
CACCIAMANI 77
LUONGO 79
BIANAY BALCOT 80
GABELLINI 86
NJIE 92
KUGYELA 96
CERESER 97
BREZZO 98
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