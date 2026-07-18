Dall'1 di Paleari al 96 di Kugyela: tutti i numeri dei granata
(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe
I numeri di maglia ufficiali della stagione 2026/2027 del Torino. Gaetano Oristanio si è preso l'11, mentre Diego Mascardi il 26. Tra i giovani da segnalare il 96 di Kugyela (titolare contro il Pinzolo) e il 79 di Luongo (anch'egli titolare contro il Pinzolo. Di seguito tutti i numeri di maglia ufficializzati dalla prima distinta della stagione:
PALEARI 1
BIRAGHI 3
ABOUKHLAL 7
ILIC 8
ORISTANIO 11
KULENOVIC 17
SIMEONE 18
DEMBELE 21
CASADEI 22
COCO 23
PELLINI 25
MASCARDI 26
DALLA VECCHIA 27
DELLAVALLE 28
ISMAJLI 44
CARRASCOSA 63
GINEITIS 66
CACCIAMANI 77
LUONGO 79
BIANAY BALCOT 80
GABELLINI 86
NJIE 92
KUGYELA 96
CERESER 97
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