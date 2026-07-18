Dall'1 di Paleari al 96 di Kugyela: tutti i numeri dei granata

Andrea Calderoni
- Pinzolo
Torino FC Training Camp

(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe

I numeri di maglia ufficiali della stagione 2026/2027 del Torino. Gaetano Oristanio si è preso l'11, mentre Diego Mascardi il 26. Tra i giovani da segnalare il 96 di Kugyela (titolare contro il Pinzolo) e il 79 di Luongo (anch'egli titolare contro il Pinzolo. Di seguito tutti i numeri di maglia ufficializzati dalla prima distinta della stagione:

PALEARI 1

BIRAGHI 3

ABOUKHLAL 7

ILIC 8

ORISTANIO 11

KULENOVIC 17

SIMEONE 18

DEMBELE 21

CASADEI 22

COCO 23

PELLINI 25

MASCARDI 26

DALLA VECCHIA 27

DELLAVALLE 28

ISMAJLI 44

CARRASCOSA 63

GINEITIS 66

CACCIAMANI 77

LUONGO 79

BIANAY BALCOT 80

GABELLINI 86

NJIE 92

Torino FC Training Camp

KUGYELA 96

CERESER 97

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