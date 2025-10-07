Rampanti: “Che strani i giocatori del Toro… Il problema non è Baroni”

Come giudichi il momento di un elemento come Casadei?
“Più lo vedo meno penso che sia un centrocampista. Un giocatore che si possa definire tale è bravo a giocare con pochi tocchi e sa presidiare una zona di campo specifica. Invece penso che troppe volte la mediana del Torino rimanga scoperta anche perché Casadei non è un incontrista, né uno che fa gioco, ed è un problema secondo me. Ho insomma tante perplessità su diversi singoli; lo stesso posso dire per Vlasic, è dura definire quale sia il suo ruolo. Facile criticare l’allenatore, ma ci sono parecchi giocatori che non hanno una collocazione precisa, Baroni, secondo me, ha un compito difficile nel mettere tutti al posto giusto. Piano piano, secondo me, ce la potrebbe fare, ma è difficile”.
Tameze è l’unico vero incontrista del Torino?
“Sa fare il doppio ruolo. Quando lo si schiera da braccetto, guadagni un giocatore che comunque sa anche contribuire alla manovra”.
Nkounkou deve giocare titolare?
“E’ entrato e ha subito inciso con un’azione fantastica. Mi sembra sicuramente l’esterno migliore a disposizione. Ma ho visto una buona partita anche da parte di Pedersen: da un po’ di tempo dicevo che al Torino mancava l’apporto di esterni che riuscissero ad arrivare sul fondo e rendersi pericolosi. Per me è stata una bella sorpresa, una novità positiva. Lo abbiamo aspettato a lungo. Adesso lui non si deve fermare; occorre continuità. Pedersen da una parte e Nkounkou dall’altra, se rendono in questo modo, possono essere i due esterni titolari, ma occorre attendere altre conferme”.
Baroni sembrava in dubbio dopo Parma, pensi sia giusto che continui?
“Con le mosse che ha fatto, ha dato segnali di forte presenza. Non è mai facile continuare a lavorare e non perdere il controllo dello spogliatoio quando iniziano a circolare voci di esonero e nomi di possibili sostituti. Lui è riuscito a presentare una squadra viva a Roma, e penso che a livello di scelte abbia fatto bene; quindi, è lecito pensare che possa mantenere il controllo della situazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA