Rampanti: “Che strani i giocatori del Toro… Il problema non è Baroni”

“La partita il Torino se l’è giocata bene. Buttare via la vittoria è stato un peccato. Purtroppo vengono fuori i difetti di singoli giocatori. I tre punti non sono stati portati a casa per questo motivo. Il Torino ha giocatori strani… Posso partire per esempio da Coco, che è capace di fare gol e subito dopo di combinare un guaio. Delle volte è grezzo nel pensiero. L’anno scorso è partito benissimo con un ottimo gol a Venezia, poi nel resto della stagione ha fatto errori clamorosi. Conferma questa incongruenza nel rendimento. Possiamo poi parlare di Lazaro, che è stato, secondo me, incredibilmente ingenuo su Cancellieri in occasione del secondo gol. Le società di calcio, a volte, si fanno influenzare da statistiche erronee. Quando si parla di assist, non si può ritenere tale un pallone buttato in mezzo da centrocampo, oppure da cross da calcio d’angolo. Su Lazaro si è detto che l’anno scorso ha fatto parecchi assist, ma quanti erano davvero passaggi decisivi per un compagno? Parliamo di un giocatore deficitario in tante cose. L’allenatore, comunque, cerca di fare il meglio con i giocatori che i calciatori che ha. E poi l’errore decisivo di Dembele si commenta da solo”.