Rampanti: “Petrachi tra i top in Italia, doveva tornare prima al Toro”

“Penso che sarebbe dovuto accadere prima. Quando ho letto, circa un anno fa, che Cairo e Petrachi erano tornati a parlarsi, ero convinto che sarebbe prima o poi successo quello che è capitato l’altro giorno. Credo che Cairo non potesse dimenticare che era stato Petrachi a fare svoltare il Toro, permettendo di guadagnarsi un posto in A che si è consolidato negli anni. Se guardo in generale ai direttori sportivi in Italia, credo che Petrachi si piazzi nei primi posti, così come Sartori, perché sono due che riescono a trovare giocatori che magari non hanno calcato grandi palcoscenici o non si sono fatti ancora un grande nome, ma poi li impari a conoscere perché dimostrano qualità. I giocatori bravi sono tutti capaci a vederli; quelli che diventeranno bravi, li notano solo coloro che sono esperti nella ricerca. Petrachi è in questa categoria”.