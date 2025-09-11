Ameconviene.it: il Torino rinnova la partnership

Il Toro ha ufficializzato il rinnovo di Ameconviene.it come Official Partner del club. Nata a Torino, si tratta di una realtà italiana che permette ai consumatori di confrontare le offerte in alcuni ambiti della vita quotidiana: telefonia, assicurazioni, finanza e forniture energetiche.

E le dichiarazioni di Silvana Cozza, CEO di Adventure Spa, società proprietaria del progetto Ameconviene.it: “Siamo lieti di annunciare il rinnovo della partnership con il Torino FC, per noi è un motivo di orgoglio. Questa stagione ci vedrà protagonisti come official partner, un ulteriore passo che conferma la strategia di Adventure S.p.A. di investire in progetti ad alto valore di brand awareness e radicamento territoriale."