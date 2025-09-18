Il Torino sceglie la moda sul territorio piemontese: Angelico torna Fashion Partner

È un grande ritorno per quello che sarà il Fashion Partner del Torino FC in questa e nella prossima stagione: dopo che nelle ultime due stagioni il club granata si era affidato alla linea Piombo di OVS, Angelico torna a vestire la prima squadra. Nato come lanificio nel biellese nel 1959, Angelico si propone ora come un'importante realtà industriale nell'avanzato settore tessile italiano. "La partnership unisce l’eleganza e la qualità tessile di Angelico con la storia e la passione del Torino FC. Durante le stagioni 2025/26 e 2026/27, Angelico vestirà i granata portando stile e prestigio dentro e fuori dal campo" si legge nel comunicato del club. A commentare il ritorno dell'accordo è Alberto Angelico, AD del Lanificio: “Quando il Torino FC ci ha prospettato la possibilità di tornare ad essere Fashion Partner del Club, non abbiamo esitato: non è solo una questione di marketing, ma anche di cuore. La cosa che più mi ha fatto piacere è stata vedere come lo Staff del Toro, ricordasse con affetto il nostro marchio e i nostri prodotti. Per questa stagione abbiamo studiato un capospalla stretch che dia l’aspetto formale di un abito e il comfort di una tuta, un connubio che riteniamo essere vincente per una realtà sportiva in cui comfort ed eleganza vanno di pari passo". Dal lato del club granata, invece, a commentare la rinnovata partnership è il Direttore Commerciale, Lorenzo Barale: “Questa partnership con Angelico rappresenta un incontro naturale tra due realtà che condividono le stesse radici piemontesi e la stessa passione. Per il Torino è motivo di orgoglio poter collaborare con un marchio che, da Biella, porta nel mondo la qualità e lo stile del nostro territorio".