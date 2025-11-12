Torino, ufficiale la collaborazione con Clivet

Come annunciato sul proprio sito, il Torino FC ufficializza la collaborazione con Clivet come Official Supplier del Club. Si tratta di un'azienda leader nelle soluzioni sostenibili per il riscaldamento, la climatizzazione, il rinnovo e la purificazione dell’aria e che metterà il proprio know-how al servizio del club granata, supportandolo nella realizzazione di ambienti confortevoli ed energeticamente efficienti. Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici di accogliere un’azienda come Clivet nella nostra famiglia di Partner. Una collaborazione che contribuirà a trasformare le nostre infrastrutture in ambienti dove performance e sostenibilità crescono insieme”. In risposta, Massimiliano Venturi, BU Italy Sales Director di Clivet: “Siamo entusiasti di iniziare questo percorso insieme al Torino FC. La nostra missione è mettere la qualità e la tecnologia al servizio della sostenibilità e del benessere, creando ambienti in cui atleti, staff e pubblico possano beneficiare di comfort ottimale ed efficienza energetica. Crediamo che solo integrando innovazione e rispetto per l’ambiente sia possibile migliorare le performance e garantire un futuro più sostenibile”.