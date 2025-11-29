Il Torino rilancia l’iniziativa green di Suzuki per il Black Friday

In occasione del Black Friday, il Torino ha scelto di affiancare il proprio main sponsor, Suzuki, in un progetto dedicato alla sostenibilità urbana. La casa automobilistica giapponese devolverà lo 0,5% del fatturato generato il 28 novembre 2025 dalle divisioni Auto, Moto e Marine per finanziare la piantumazione di nuovi alberi nella città di Torino.Il club granata promuove e sostiene l'iniziativa, inserendola in un percorso "green" che il Torino porta avanti da alcuni anni attraverso collaborazioni e attività sociali. Il messaggio, rilanciato oggi sui canali ufficiali della società, unisce simbolicamente il verde della natura al granata del Toro, con l’obiettivo di sensibilizzare i tifosi verso una maggiore consapevolezza sul tema.
