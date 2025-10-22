Il Torino rinnova la collaborazione con Adarte

Come comunicato sul proprio sito, il Torino FC rinnova la collaborazione con Adarte, che continuerà a essere Official Supplier del club granata. L’accordo conferma l’impegno condiviso nel coniugare tradizione sportiva e innovazione nel design, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati ai tifosi. Adarte, eccellenza italiana nell’outdoor design di alta gamma, è specializzata in pergole bioclimatiche, vetrate panoramiche e schermature solari. Dopo il successo dei pop-up store realizzati allo Stadio Olimpico Grande Torino, la partnership prosegue con nuovi progetti pensati per arricchire l’esperienza dei sostenitori e rendere lo stadio un ambiente accogliente, moderno e in linea con i valori del club.