UFFICIALE – Il Torino prosegue la partnership con Joma

Era nell'aria, ora però è ufficiale. Il Torino e il marchio spagnolo Joma con sede a Toledo proseguiranno assieme il proprio rapporto per le prossime stagioni (non è stato reso noto il termine del nuovo contratto). Un matrimonio che dura da ben cinque anni, come aveva sottolineato il responsabile di Joma Italia Alessandro Annibale il 2 maggio quando venne presentata la maglia speciale dedicata al Grande Torino che i granata avrebbero indossato nel match interno contro il Bologna il 3 maggio 2024. In quel momento, lo stesso Annibale aveva fatto capire che il matrimonio sarebbe proseguito, pur non potendolo ancora annunciare ufficialmente. Un percorso iniziato nel 2019: "il Torino è una squadra molto grande e siamo contenti di iniziare questa relazione con il club e vogliamo che Joma possa essere all’altezza della squadra" aveva dichiarato nel giorno della presentazione delle maglie 19/20 (la prima con Joma) Marina Lopez. Non resta ora che attendere la presentazione delle maglie per la stagione 2024-2025, dando uno sguardo a quelle delle ultime due stagioni.

Comunicato ufficiale

"Torino Football Club e Joma Sport sono lieti di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica e di licenza sul marchio a livello mondiale per le prossime stagioni. Il brand sportivo spagnolo, con sede a Portillo de Toledo, accompagnerà i Granata vestendo tutte le formazioni del Torino FC - Prima Squadra e Settore Giovanile, sia maschile che femminile. La sinergia tra le due società nell’ideazione e nello sviluppo dei prodotti proseguirà nel solco della storia recente. Per il Torino FC l’accordo garantirà infatti la visibilità negli oltre 110 paesi in cui Joma è presente dal punto di vista commerciale, mentre per Joma la sponsorizzazione tecnica del Torino FC consentirà di consolidare l’immagine del brand sia in Italia che a livello internazionale. La sponsorizzazione di squadre e atleti professionistici è la base della strategia di marketing di Joma Sport, nonché porta d’entrata per i mercati nazionali. Joma, da sempre presente nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, oggi è sponsor tecnico di oltre 300 squadre tra calcio professionistico e selezioni nazionali. Nel mondo delle sponsorizzazioni calcistiche Joma Sport occupa oggi il terzo posto a livello mondiale per maggior presenza del marchio. Le collezioni sviluppate e commercializzate da Joma Sport e gli investimenti in ricerca e sviluppo consentono a Joma di essere presente in praticamente tutte le discipline sportive, di essere tra i brand di riferimento in Spagna, nonché nella top ten a livello mondiale, dove può vantare una presenza in ben 110 paesi".