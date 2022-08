Torino: ecco il quadro completo delle maglie da gara per la stagione 2022/2023

Con la presentazione ufficiale della terza maglia da gara avvenuta questa mattina (QUI i dettagli), ora si ha il quadro completo delle divise da gara del Torino per la stagione 2022/2023 che inizierà ufficialmente sabato 6 agosto: i granata di Juric infatti scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Palermo nel match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Riassumiamo quindi le tre maglie da gara ufficiali del Torino per questa stagione.