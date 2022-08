Torino, ecco la terza maglia per la stagione 2022/2023

Il Torino presenta la terza maglia targata Joma: sarà indossata dalla squadra nel corso della stagione 2022/2023

Redazione Toro News

Dopo la prima (QUI i dettagli) e la seconda (QUI i dettagli), è stata svelata anche la terza maglia del Torino per la stagione 2022/2023. La terza maglia della squadra granata - come si può vedere nell'immagine (Credit Joma) - è caratterizzata da una colorazione nera mista al granata: il logo del Torino e gli sponsor sono invece di colore giallo fluo. A posare per il Torino con indosso il kit della terza maglia ci sono quattro promesse del settore giovanile del Toro: Aaron Ciammaglichella, Szymon Gaj, Giorgia Magonaro e Sofia Pierro.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

"Il Torino FC e Joma Sport, brand sportivo di riferimento nel calcio e sponsor tecnico ufficiale del Club, presentano la terza divisa da gioco. La maglia sarà protagonista già nel primo impegno ufficiale della nuova stagione, in Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo sabato 6 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Per presentare questa maglia, ispirata a Torino, era importante farlo in un luogo simbolo della città. I Murazzi del Po, in prossimità della centralissima Piazza Vittorio Veneto, rappresentano per i giovani un luogo chiave dove sentirsi liberi di essere se stessi e di esprimersi. Nella realizzazione del video di presentazione della terza maglia, hanno svolto un ruolo importante quattro promesse del settore giovanile del Toro: - Aaron Ciammaglichella, Szymon Gaj, Giorgia Magonaro e Sofia Pierro - Il futuro del Torino, il futuro di Torino.

La terza maglia del Torino FC è caratterizzata da una colorazione di base nera nella quale trovano spazio diversi dettagli di colore granata, il colore tradizionale e distintivo del club, in grado di trasmettere la passione, l’energia e le emozioni che da sempre contraddistinguono il club e i suoi tifosi. I dettagli granata sono presenti nella sublimazione e contribuiscono a degradare il nero della base: il risultano è una fusione di colori innovativa, in grado di esprimere un carattere forte e moderno. A questa combinazione così speciale si aggiungono il logo del Torino FC, realizzato con una patch monocolore in tessuto ad alta definizione, e gli sponsor, tutti di colore giallo fluo, che donano alla maglia notevole visibilità e brillantezza.

In sintesi, si tratta di una maglia da gioco dallo stile classico con collo rotondo e dettagli in mesh, con colletto e i polsini in rib per garantire migliore vestibilità e massimo comfort. Tutto questo, unito alle piccole aperture laterali presenti nella parte inferiore della maglia, permetterà ai giocatori del Torino FC di muoversi in totale libertà.

Caratteristiche tecniche

Le maglie che i tifosi potranno acquistare sono le stesse utilizzate dai giocatori in campo: stessa produzione, medesimo tessuto e stessi dettagli. Si tratta di un’iniziativa esclusiva di Joma, che intende offrire anche ai tifosi un prodotto di assoluta qualità ed eccellenza.

La produzione è stata realizzata al 100% con tessuto poliestere riciclato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Questo tessuto che si caratterizza per la sua qualità, elasticità e resistenza, realizzato tramite un processo di produzione sostenibile, viene realizzato attraverso la trasformazione della plastica di recupero in filo di poliestere e, successivamente, in migliaia di metri di tessuto sostenibile.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort dell’atleta."