Torino, ecco la maglia Away per la stagione 2022/2023

Dopo la prima maglia per la stagione 2022/2023, il Toro ha svelato anche la seconda divisa ufficiale. Il club granata l'ha presentata tramite un post sui profili social del Torino FC: "Verso nuove sfide, senza mai dimenticare chi siamo. Ecco la nostra maglia AWAY 2022/23, omaggio alla tradizione, con uno sguardo rivolto al futuro del pianeta". Come nel caso della maglia Home, come possiamo vedere nell'immagine (Credit Torino Fc), anche in questa ritroviamo la scritta "Granata è una seconda pelle" ed il Toro rampante, in questo caso contornato di granata, che è anche il colore del colletto e dei bordi delle maniche. Rispetto però alla seconda maglia dell'anno scorso, si nota facilmente una grande differenza: non c'è più la banda trasversale granata, messa l'anno scorso come omaggio al River Plate. Confermati anche per la seconda maglia invece gli sponsor Suzuki, Beretta e il marchio 38 Wuber, mentre non compare Edilizia Acrobatica. Anche la seconda maglia, così come la prima, è targata Joma.