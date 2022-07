Torino, ecco la maglia Home per la stagione 2022/2023

Il Torino presenta la nuova maglia targata Joma: sarà indossata dalla squadra nel corso della stagione 2022/2023

Redazione Toro News

E' stata svelata la prima maglia del Torino per la stagione 2022/2023. Il club granata ha presentato la divisa ufficiale della prossima stagione tramite un post sui profili social del Torino FC: "Identità, tradizione e tutte le tecnologie Joma. Ecco la nostra maglia HOME 2022/23: 100% granata, 100% poliestere riciclato, 100% tecnologia e innovazione, 100% Toro!". Le due novità - come si può vedere nell'immagine (Credit Torino FC) - sono il toro rampante realizzato tono su tono con tecnica in sublimatico, e il ritorno del colletto. All'interno della divisa ci sarà invece la scritta "Granata è una seconda pelle". Confermati infine gli sponsor di maglia dell’anno scorso: Suzuki main sponsor, poi Beretta, Edilizia Acrobatica come back sponsor e il marchio 38 Wuber come sponsor di manica. Nel pomeriggio è prevista la presentazione della seconda maglia.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

"Il Torino Football Club e Joma Sport, brand sportivo di riferimento nel calcio e sponsor tecnico ufficiale del club granata, presentano oggi la nuova divisa da gioco HOME che il Toro utilizzerà nella prossima stagione sportiva.

Nel segno della tradizione la prima maglia è tutta granata: il colore che trasmette la passione, l’energia e le emozioni che da sempre contraddistinguono il club e i suoi tifosi. Il disegno della maglia è caratterizzato dalla presenza del toro rampante realizzato tono su tono con tecnica in sublimatico. Tradizione e innovazione: questa divisa da gioco è realizzata in poliestere riciclato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Nella parte posteriore, subito sotto il colletto, è presente la dicitura “TORINO FC 1906”. Tale dettaglio è ripreso anche nell’inserto cucito nella parte interna del fondo della maglia, dove spicca anche il toro rampante nella versione monocolore.

Caratteristiche tecniche

La maglia che i tifosi potranno acquistare è in tutto e per tutto uguale a quella utilizzata dai calciatori in campo: stessa produzione, medesimo tessuto, identici dettagli. Si tratta di un’iniziativa esclusiva di Joma, che anche così intende offrire ai tifosi un prodotto di assoluta qualità ed eccellenza.

La produzione è stata realizzata al 100% con poliestere jacquard riciclato. Questo tessuto, che si caratterizza per la sua qualità ed elasticità, viene realizzato attraverso la trasformazione della plastica di recupero in filo di poliestere e, successivamente, in migliaia di metri di tessuto sostenibile.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Nella nuova maglia del TORINO FC è stata incorporata anche la tecnologia VTS, inizialmente utilizzata da Joma solo nelle calzature: il tessuto è caratterizzato da micro-fori che favoriscono l’entrata e l’uscita dell’aria, permettendo al corpo di rimanere sempre asciutto.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare pertanto il comfort dell’atleta durante la fase di gioco."