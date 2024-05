Torino-Bologna, ecco la maglia speciale. Joma verso il rinnovo

Il Torino presenta la maglia speciale dedicata al Grande Torino che sarà indossata dalla squadra in occasione di Torino-Bologna. A margine della conferenza stampa di Ivan Juric hanno parlato Alessandro Annibale di Joma Italia e Massimo Nalli di Suzuki. “Joma Italia è al fianco del Toro da cinque anni. Siamo stati molto vulcanici dal punto di vista delle realizzazioni, questa non è la prima maglia speciale prodotta. E’ una maglia che viene prodotta a edizione limitata. Ha tante cose speciali. Ci sono 150 esemplari numerati. Viene consegnata e prodotta all’interno di una confezione studiata in ogni particolare. Crediamo sia un prodotto prestigioso, poi non sempre si raccolgono i favori del pubblico. Ha un aspetto vintage che ricalchi la storia, ma ovviamente abbiamo dovuto unire a questo la modernità perché il calcio di oggi ha le sue esigenze. Non possiamo fare quello che è successo nel 40esimo anniversario di Superga, nel 1989, quando si giocò con una maglia davvero vintage. Tutti gli sponsor si sono messi a disposizione, con loghi tono su tono che non impattano sulla maglia. Crediamo di aver fatto una buona cosa per onorare il 75esimo anniversario di Superga”.