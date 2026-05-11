Il Torino, attraverso i propri canali, ha annunciato una nuova partnership con La Molisana. Una collaborazione con un'eccellenza italiana nel settore del cibo. La storica azienda diventa, dunque, Official Pasta del Torino, dando vita ad un nuovo legame. Sulla partnership si è espresso il Direttore Commerciale del Toro, Lorenzo Barale: "Siamo felici di avviare questa collaborazione con La Molisana, un brand che rappresenta al meglio qualità e tradizione italiane. Questa partnership nasce con l’obiettivo di sviluppare attivazioni e contenuti di valore per i nostri tifosi". Anche l'Amministratore Delegato de La Molisana, Giuseppe Ferro ha commentato la collaborazione: "Siamo felici di annunciare che La Molisana sarà l’Official Pasta del FC Torino, una collaborazione che conferma il nostro impegno a sostenere lo sport e la sua capacità di generare emozioni, partecipazione e senso di comunità. Con il Club piemontese condividiamo i valori di impegno e passione. Il nostro brand sarà sui LED bordocampo e, dalla prossima stagione, avremo anche un corner nelle aree hospitality dello stadio. Ringraziamo la dirigenza per la fiducia e ci auguriamo che questa partnership possa creare valore per entrambe le realtà e per il pubblico che le segue".

Il comunicato del club

"Torino FC e La Molisana insieme in una nuova partnership all’insegna dei valori italiani! Il Torino FC e La Molisana annunciano una nuova partnership che unisce due eccellenze italiane, accomunate da valori condivisi come qualità, tradizione e forte legame con il territorio. La storica azienda di Campobasso diventa Official Pasta del Torino FC, dando vita a una collaborazione orientata allo sviluppo di iniziative dedicate ai tifosi e alla valorizzazione dei momenti di condivisione legati al Club. Attraverso questa partnership, La Molisana porterà la sua esperienza, la sua attenzione alla qualità delle materie prime e il suo impegno per una produzione responsabile, all’interno delle attività del Club, contribuendo a creare esperienze coinvolgenti che uniscono sport e convivialità. Una collaborazione che punta a costruire sinergie efficaci e a generare valore, dentro e fuori dal campo".