Torino: continua la partnership con Suzuki, Acrobatica e JD Sport

I granata proseguono la collaborazione con gli sponsor di maglia, nel segno della continuità. Il comunicato ufficiale

Redazione Toro News 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 13:57)

Il Torino comunica tramite il suo sito ufficiale che Suzuki si conferma Main Partner del Club. La casa motoristica giapponese collabora con il club granata dal 2013: questo sarà il tredicesimo anno insieme. Anche Acrobatica rinnova la propria presenza come Back Partner e JD come Sleeve Partner. La notizia è sicuramente l'assenza di Beretta, partner granata da oltre 25 anni, che non figura tra gli sponsor di maglia. Di seguito il comunicato ufficiale:

Torino e Suzuki, insieme da oltre un decennio — Posto al centro delle maglie gara, Suzuki rinnova il suo impegno con il Club.

Il Presidente e CEO di Suzuki Italia, Massimo Nalli, ha commentato così questo nuovo capitolo dello storico cammino ai fianco dei Granata: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti, per la tredicesima stagione consecutiva, dal Torino FC, una società solida, una squadra performante. Questo traguardo va oltre una semplice collaborazione commerciale: è la conferma di un legame profondo, basato sulla condivisione dei valori dello sport come passione, determinazione, rispetto delle regole e dell’avversario, senso di appartenenza e spirito di squadra. Suzuki e il Torino FC camminano insieme da oltre un decennio, affrontando sfide e celebrando successi con lo stesso spirito combattivo e autentico. La continuità di questa partnership è un segno tangibile della fiducia reciproca e della volontà comune di costruire qualcosa che vada oltre il campo da gioco, come testimoniano, ad esempio, le attività per la salvaguardia del verde della nostra città che assieme ci hanno visto protagonisti.”

Torino, continua il legame con Acrobatica e JD Sports — Anche Acrobatica proseguirà il suo impegno a supporto della squadra come Back Partner. Energia a servizio della squadra per un nuovo anno pieno di sfide: “Siamo felici e orgogliosi di essere ancora, per un altro campionato, accanto al Torino FC, una squadra composta di persone straordinarie ad ogni livello: dalla dirigenza ai giocatori passando per tutto lo staff tecnico” - commenta così Anna Marras, Group CEO di Acrobatica - “In questi anni di collaborazione abbiamo riconosciuto in loro proprio quegli stessi valori che come Acrobatica promuoviamo: inclusione, rispetto, dedizione e reciproco sostegno”.

A dare respiro internazionale alla squadra dei Partner di maglia, per il terzo anno consecutivo, ci sarà JD Sports come Sleeve Partner. Joe Simpson - Head of Partnerships & Sponsorship - ha accolto così il rinnovato progetto comune: “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Torino FC e di consolidare il nostro forte legame con il club e i suoi appassionati tifosi. Questa partnership continua riflette anche la nostra volontà di far crescere il marchio JD in Italia e insieme al Torino FC vogliamo continuare a ispirare la prossima generazione”.