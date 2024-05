Torino, annunciata la nuova partnership con ameconviene.it

Il Torino ha annunciato la collaborazione con ameconviene.it, designato Official Supplier del club granata. "Ameconviene.it è una innovativa piattaforma di comparazione online che mira a fornire ai consumatori soluzioni personalizzate e convenienti in una varietà di settori: telefonia, assicurazioni, finanza e servizi energetici - spiega il Torino nel comunicato ufficiale - Il sito si distingue per la sua capacità di offrire analisi dettagliate e comparazioni obiettive, facilitando agli utenti la scelta della soluzione più adeguata alle loro esigenze specifiche. L'interfaccia utente, progettata per garantire facilità d'uso e accessibilità, consente una navigazione fluida e una comparazione efficace delle diverse offerte. ameconviene.it è dedicata a migliorare l'efficienza del processo decisionale dei consumatori, promuovendo trasparenza e convenienza nel mercato online".