Torino, bet365 Scores nuovo Second Main Partner: il logo sulla maglia

“Il Torino non è soltanto una squadra di calcio: è un simbolo vivo, un’energia che si percepisce in ogni angolo della città; nei bar del centro, nelle vie dei quartieri, negli occhi di chi indossa con orgoglio il granata” - ha dichiarato il management di bet365 Scores. “Rappresenta una passione autentica, capace di unire generazioni e di raccontare storie di sacrificio, resilienza e traguardi raggiunti con il cuore. Noi di bet365 Scores ci riconosciamo pienamente in questo spirito combattivo e nella volontà di emozionare ogni giorno e per noi, questa partnership è molto più di una sponsorizzazione: è un’alleanza fondata su valori condivisi e sulla determinazione a superare ogni sfida. Siamo entusiasti di scendere in campo insieme, pronti a vivere e raccontare nuove pagine della storia granata".