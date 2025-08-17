Il Torino ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali una nuova partnership: bet365 Scores diventa Second Main Partner del club granata. Il logo dell’app di risultati e statistiche comparirà sul fronte della maglia, affiancandosi a quello di Suzuki, già Main Sponsor. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in occasione dell’accordo.
Torino, bet365 Scores nuovo Second Main Partner: il logo sulla maglia
“Il Torino non è soltanto una squadra di calcio: è un simbolo vivo, un’energia che si percepisce in ogni angolo della città; nei bar del centro, nelle vie dei quartieri, negli occhi di chi indossa con orgoglio il granata” - ha dichiarato il management di bet365 Scores. “Rappresenta una passione autentica, capace di unire generazioni e di raccontare storie di sacrificio, resilienza e traguardi raggiunti con il cuore. Noi di bet365 Scores ci riconosciamo pienamente in questo spirito combattivo e nella volontà di emozionare ogni giorno e per noi, questa partnership è molto più di una sponsorizzazione: è un’alleanza fondata su valori condivisi e sulla determinazione a superare ogni sfida. Siamo entusiasti di scendere in campo insieme, pronti a vivere e raccontare nuove pagine della storia granata".
Soddisfazione anche da parte del club. Il presidente Urbano Cairo ha commentato: “Siamo molto contenti di accogliere bet365 Scores all’interno dei nostri sponsor principali in qualità di Second Main Partner del Torino Football Club. Questa nuova collaborazione, anche attraverso la produzione di contenuti originali e di qualità, oltre a iniziative esclusive per la fanbase, consentirà ai nostri tifosi di essere ancor più coinvolti e partecipi e sempre più al centro del mondo granata.
