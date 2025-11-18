Torino, prosegue la partnership con Esaote

Il Torino annuncia sul proprio sito il rinnovo con Esaote per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027. L'azienda, attiva nel settore biomedicale e specializzata nella diagnostica per immagini, produce ecografi, sistemi di risonanza magnetica e software dedicati all’intero percorso diagnostico. Le sue tecnologie permettono diagnosi rapide e accurate, fondamentali per definire trattamenti personalizzati, prevenire gli infortuni e favorire un rientro in campo ottimale riducendo il rischio di recidive.

“Il rinnovo della partnership con Esaote conferma il valore di una collaborazione che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo al lavoro del nostro staff medico. Affidarci a un’azienda leader nel settore biomedicale ci permette di garantire ai nostri calciatori un’assistenza sempre più precisa e tecnologicamente avanzata, migliorando il monitoraggio e la gestione del loro percorso atletico. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo progetto, fondato su innovazione, competenza e attenzione al benessere dell’atleta” ha commentato Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino. In risposta, Giacomo Pedretti, Responsabile del Marketing di Esaote: "Il rinnovo della collaborazione con il Torino FC per le stagioni 2025/26 e 2026/27 conferma un percorso che ci rende particolarmente orgogliosi. Negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme mettendo la nostra tecnologia al servizio dello staff medico, garantendo risposte rapide e affidabili per la tutela e il recupero degli atleti. Questa continuità ci permette di supportare il club con strumenti sempre più evoluti, contribuendo a decisioni cliniche tempestive e a una gestione ottimale della performance. Siamo lieti di proseguire questo rapporto, unendo competenza e innovazione nella medicina sportiva."