Il minimo indispensabile non può bastare

La stentata vittoria con il Lecce da' ossigeno alla classifica, ma conferma la mediocrità della squadra e dell'allenatore. La gara è stata di una bruttezza disarmante, e non basta l'importanza della posta in palio a giustificare la serie di errori e orrori messi in campo da entrambe le formazioni. In una domenica di brutto calcio (non certo una novità per Baroni) a prevalere sono stati i granata, grazie a quel briciolo in più di qualità offerto da Vlasic e Adams. Per il resto, la rosa mal imbastita dalla società mal gestita dal mister ha fatto il mimimo indispensabile per tirarsi fuori dalla palude in cui si è cacciata con un filotto di prestazioni senza nerbo e senza orgoglio che ben giustificano la rabbia dei tifosi, rimasti fuori dallo stadio. La sacrosanta protesta della Maratona ha dato un segnale forte e chiaro, che la società farà bene a tenere in conto. Se la spaccatura tra tifo e società è ormai un dato di fatto irreversibile, quella tra la Maratona e la squadra e' una ferita ancora sanabile, a patto che mister e giocatori smettano di pascolare per il campo come fatto a Como, e mostrino un vero attaccamento ad una maglia di cui finora non sembrano aver capito appieno l'importanza ed il valore.