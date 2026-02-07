La conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina verrà ricordata per due aspetti. Il primo relativo a Schuurs (Baroni ha preannunciato che ci sarebbero state novità imminenti), il secondo l'analisi sulle ambizioni presenti e future del Torino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico ha parlato di tempo. "Abbiamo una classifica che non ci piace e vogliamo migliorare, daremo tutte le risorse per fare questo. Siamo tutti responsabili di attaccamento, alla fine verrà tirata una linea e siamo tutti in gioco, me compreso: alla fine il Torino dovrà fare delle scelte. Lo scorso anno è stato fatto un ottimo lavoro qua. Ero in una squadra arrivata settima, il Toro è arrivato undicesimo con 44 punti: non ci sono tante posizioni ma 21 punti di differenza. Io parlo di miglioramento di tutto, non solo classifica: creare mentalità e caratteristiche che servono per colmare quel gap. Perché 21 punti sono quasi un girone, chi vuole tutto e subito sta sbagliando tema". Ha provato a portare un po' di acqua al suo mulino cercando di temporeggiare in vista dell'ultimo terzo di stagione durante il quale il Torino dovrà blindare la salvezza e potrà ambire a poco di più. Anche Paolo Vanoli si presentò più o meno nella stessa situazione dodici mesi or sono e si giocò la permanenza in granata anche per l'andamento delle ultime dieci/dodici giornate.
Baroni e il tempo a disposizione: “Chi vuole tutto e subito sbaglia”
Dalla Fiorentina in avanti Baroni si gioca la permanenza—
Il tutto e subito di Baroni appare un po' forzato come concetto. Va bene che non si può ambire a tutto nell'immediato ma quello proposto dal suo Torino da agosto a oggi è stato davvero troppo poco sotto tutti i punti di vista. Una gestione confusionaria, piena di sbavature più o meno grandi. Difficile dunque sottoscrivere le parole di Baroni. Su una cosa si è però d'accordo: tutti, in primo luogo lui, sono in discussione per il futuro granata. E probabilmente dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia la gara con la Fiorentina rappresenterà il primo passo per capire cosa ne sarà di Baroni al Torino dopo che già in un paio di circostanze, sempre prima dei match con il Lecce, la sua panchina era apparsa a rischio.
