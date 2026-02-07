Baroni e il tempo a disposizione: “Chi vuole tutto e subito sbaglia”

La conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina verrà ricordata per due aspetti. Il primo relativo a Schuurs (Baroni ha preannunciato che ci sarebbero state novità imminenti), il secondo l'analisi sulle ambizioni presenti e future del Torino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico ha parlato di tempo. "Abbiamo una classifica che non ci piace e vogliamo migliorare, daremo tutte le risorse per fare questo. Siamo tutti responsabili di attaccamento, alla fine verrà tirata una linea e siamo tutti in gioco, me compreso: alla fine il Torino dovrà fare delle scelte. Lo scorso anno è stato fatto un ottimo lavoro qua. Ero in una squadra arrivata settima, il Toro è arrivato undicesimo con 44 punti: non ci sono tante posizioni ma 21 punti di differenza. Io parlo di miglioramento di tutto, non solo classifica: creare mentalità e caratteristiche che servono per colmare quel gap. Perché 21 punti sono quasi un girone, chi vuole tutto e subito sta sbagliando tema". Ha provato a portare un po' di acqua al suo mulino cercando di temporeggiare in vista dell'ultimo terzo di stagione durante il quale il Torino dovrà blindare la salvezza e potrà ambire a poco di più. Anche Paolo Vanoli si presentò più o meno nella stessa situazione dodici mesi or sono e si giocò la permanenza in granata anche per l'andamento delle ultime dieci/dodici giornate.