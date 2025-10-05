Non ci sono scusanti, eccezioni o considerazioni che possano indorare l'amarissima ennesima pillola che i tifosi hanno dovuto mandare giù in un pareggio che sa di sconfitta e che certifica l'inadeguatezza della rosa, soprattutto in difesa

Michele Cercone Columnist 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 22:34)

Apprezzo l'ottimismo di chi ha voluto leggere nel pareggio con la Lazio qualche elemento positivo. Credo però che la partita di Roma sia stato soprattutto un fallimento del pacchetto difensivo, e che abbia segnato negativamente il percorso di una rosa che sarà impegnata fino alla fine nella lotta per non retrocedere e che potrà salvarsi solo con grande fatica. Lasciare sul campo due punti fondamentali dopo aver ottenuto un insperato quanto fortunoso vantaggio a un minuto e trenta secondi dalla fine è un ulteriore record negativo che questa formazione e questa società aggiungono alla già oberata lista di fallimenti. Non ci sono scusanti, eccezioni o considerazioni che possano indorare l'amarissima ennesima pillola che i tifosi hanno dovuto mandare giù in un pareggio che sa di sconfitta e che certifica l'inadeguatezza della rosa, soprattutto in difesa.

I tredici gol subiti in sei gare sono ben più di un semplice campanello d'allarme: sono la prova che l'intera retroguardia è stata allestita in maniera raffazzonata e ai limiti dell'incompetenza. Tra scommesse, investimenti al ribasso, giocatori fisicamente inadeguati e injury-prone, la società ha riunito un campionario di mediocri pedatori che stanno zavorrando qualsiasi ambizione che non sia una mesta bassa classifica. I problemi cominciano dalla porta, dove Israel ha mostrato finora una serie di difficoltà tecniche che vanno dalla mancanza di piazzamento alle difficoltà delle uscite. Il pareggio laziale è un gol da lontano che un portiere di serie A non può permettersi di prendere, così come l'uscita bassa sul secondo gol, con palla sotto la pancia, appartiene agli anni ottanta, prima che Kahn e le uscite in piedi a coprire la massima porzione di specchio introducessero movimenti più efficaci. Ancora peggio va sulle corsie laterali, sulle quali gli avversari trovano sistematicamente falle e praterie aperte. La mancanza di qualità in marcatura di Lazaro e Biraghi fa il paio con la loro scarsa capacità di aiutare le offensive della squadra e fornire cross in area. Stesso cosa con Pedersen, che pur avendo corsa non ha le caratteristiche fisiche per contrare avversari più strutturati. L'unica eccezione è Nkounkou, che sembra ad ora un profilo interessante, ma che naturalmente con la Lazio è stato schierato solo a gara in corsa, lasciando Lazaro in balia di Cancellieri sulla sinistra, e obbligando all'ingresso deleterio di Dembélé quando Pedersen ha dovuto lasciare il campo.

Su Dembélé sarebbe forse meglio soprassedere, ma la giustificazione che è giovane e deve maturare ormai non regge più. Dopo la follia con la Fiorentina, il macroscopico errore nel finale di ieri (abbinato alla palla precedentemente sparata in tribuna a pochi metri dalla porta avversaria) testimonia di una mancanza di tecnica, concentrazione e di lucidità che solleva seri interrogativi sul perché non sia stato mandato lui a farsi le ossa nelle serie minori al posto di Dellavalle, fresco di convocazione in under 21, che sarebbe invece servito in una retroguardia a tre. Anche il terzetto di centrali testimonia di una confusione in fase di mercato che sta causando danni a ripetizione. Le prestazioni di Coco sono state all'altezza solo per un breve periodo della scorsa stagione, lasciando poi spazio ad un'altalena di partite di medio-basso livello che non giustificano i circa dieci milioni investiti. Con la Lazio, il gol nel finale non cancella le amnesie e la mancanza di aiuto in copertura sulle reti avversarie e l'entrata inspiegabile che ha condotto al rigore. L'ingaggio di Ismajili è forse quello più giustificato dal punto di vista degli investimenti low cost, visto che è arrivato da svincolato, ma dei suoi guai muscolari si sapeva bene da tempo, e alla luce di questi problemi, la partenza in prestito di Walukjewictz forse andava evitata, soprattutto alla luce delle pessime prestazioni della difesa nel precampionato. Maripan resta l'unico elemento che continua a fornire prestazioni sufficienti, ma anche lui ogni tanto mostra segni di appannamento e di sicuro i continui cambiamenti di modulo non lo aiutano a trovare quei riferimenti che la scorsa stagione ne hanno fatto il miglior giocatore difensivo.

Il vero problema è che i limiti di questo pacchetto arretrato si erano visti fin dall'inizio del ritiro e poi nelle prime amichevoli. Difficile capire come quello che la stragrande maggioranza dei tifosi ha intuito da subito abbia richiesto tanto tempo per essere finalmente compreso da chi di calciomercato e di giocatori dovrebbe intendersene molto più del tifoso medio. Ancor più difficile capire perché a fronte della palese inadeguatezza dell'intero pacchetto difensivo, la società abbia pervicacemente continuato a cercare sul mercato tutti i profili, tranne quelli che davvero servivano, ossia un portiere affidabile, un laterale destro e un altro centrale di piede sinistro. Questa tragica combinazione di incertezza, assenza di scouting, investimenti all'osso e mancanza di ambizione ha lasciato la squadra indifesa, così come ad essere senza difesa è, per l'ennesima volta, l'operato della società.

