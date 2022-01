Il derby dei veleni

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Invano il Toro chiederà la restituzione del titolo legittimamente conseguito..."

Chiunque mastichi un po' di storia granata non avrà problemi a rispondere subito alla domanda. Si tratta del derby che si disputò il 5 giugno 1927, in casa del Torino. I granata erano lanciati verso la conquista del primo tricolore. Le altre contendenti al titolo erano il Bologna e la Juventus.

Proprio contro questi ultimi è a dir poco essenziale vincere per confermare il distacco e cementare la consapevolezza che il raggiungimento del titolo è impellente. All'inizio del match per i nostri sono dolori: il primo tempo si conclude con i bianconeri in vantaggio, grazie alle gesta di Vojak. Ma è sufficiente che Balacics e Libonatti tornino in partita per permettere che la musica cambi e il Toro guadagni una vittoria più che preziosa.