Franco Ossola e quella squalifica di otto mesi

Nel segno del Toro / Torna l'appuntamento con un nuovo episodio dell'affascinante rubrica di Stefano Budicin

La cosa straordinaria fu che il giocatore non combinò nulla, assolutamente nulla. I fatti si svolsero così. Era il 29 giugno 1947, e i granata ricevettero il Milan al Filadelfia. Il Toro era già campione, essendo in vantaggio di molti punti, ma il campionato doveva comunque essere concluso. La partita cominciò bene, con i nostri in vantaggio di 2 a 0 sugli avversari. La seconda rete, opera di Mazzola, era stata contestata come fuorigioco, ma non si fece nulla.

Il Milan, ad ogni modo, reagì alla grande e riuscì a pareggiare, e ci volle una mina sganciata da Castigliano a riportare i granata in vantaggio. Franco Ossola segnò il quarto gol, che però, a detta degli oppositori, pareva essere stato messo a segno in posizione di fuorigioco. I rossoneri ne approfittarono per creare scompiglio, al punto tale che ne nacque una rissa in cui il segnalinee venne colpito da un calcio da parte di un ignoto. Il fatto è che nel referto l'arbitro citò Ossola come autore del gesto, portandolo a scontare una squalifica di otto mesi. Il vero colpevole dell'atto era stato Loik, ma la società non fece nulla per rimediare al torto subito e Ossola rimase in tribuna.