Cosa successe il 28 maggio 1933 e il 5 ottobre 1947

Nel segno del Toro / Torna l'appuntamento con un nuovo episodio dell'affascinante rubrica di Stefano Budicin

Cos'hanno in comune le partite del 28 maggio 1933 e del 5 ottobre 1947? Qual è il loro trait d'union? Dal momento che il mondo del calcio non cessa mai di rivelarsi sorprendente, specialmente se si tratta del calcio granata, avrei piacere di portare alla memoria dei lettori questa singolare coincidenza: in entrambe le partite il punteggio finì 7 a 1.

Il 28 maggio 1933 il Toro andò in gol dopo otto minuti, grazie a una rete di Filippo Prato . Peccato però che da quel momento in avanti furono i giallorossi ad avere la meglio, scatenando una vera e propria carneficina. Sette gol subiti e un declassamento sotto tutti gli aspetti.

Spetterà al Grande Torino ripristinare il normale corso delle cose. Il 5 ottobre 1947, infatti, a Roma, i granata si resero protagonisti di una prestazione degna del loro nome. Il match non si aprì con un subitaneo successo, in quanto Mazzola era a mezzo servizio e i giallorossi chiusero il primo tempo con un gol di Amadei. Bisognò attendere la ripresa per trovare quella carica rampante che da anni caratterizzava il gioco dei nostri. Dopo un quarto d'ora Mazzola si arrotolò le maniche della maglia e decise che era necessario fare sul serio. Dal 15' al 41' il Grande Torino segnò per sette volte, mandando al tappeto la squadra di casa. La debacle del 1933 era definitivamente defunta, obliata per sempre da una prestazione imperitura e leggendaria.