Torna "Nel Segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "Menti era un'ala temibilmente astuta. E fu proprio lui a calciare l’ultimo gol del Grande Torino, contro il Benfica, su calcio di rigore, in quel 3 maggio 1949"

A chi ci si riferisce con il termine "Volpina"? Il mondo del calcio è pieno di appellativi curiosi. Molti di essi sono facili da spiegare perché balzano subito all’occhio come attributi a certe caratteristiche fisiche dei giocatori. Chi non saprebbe riconoscere subito il motivo che si cela dietro la scelta, per Angelo Cereser, del soprannome “Trincea?” Eppure, vi sono alcuni termini che si fa fatica a capire subito. Uno di questi è proprio Volpina. A chi si riferisce? Per quale motivo?