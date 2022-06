I coach della storia granata

Oltre a significare "carrozza", la voce inglese "coach" designa il ruolo di chi, in italiano, è comunemente conosciuto come "allenatore". Per quanto le due accezioni del termine siano tanto distanti, è comunque interessante pensare che il compito del coach sia quello di trasportare figurativamente la squadra, attraverso le intemperie tipiche della stagione. ​Se pensiamo alla storia granata, gli unici coach di matrice anglosassone che si sono susseguiti nei decenni sono solo quattro. Ve li ricordate? Provvedo a rinfrescarvi la memoria. Il primo fu il londinese Peter Farmer, che i giornali descrissero con le seguenti parole: " Distinto ed esperto allenatore, specializzato nell'insegnamento atletico e nel perfezionamento degli atleti sul pallone". Guidò i nostri nei campionati del 1925-26 e 1926-27. Verrà poi sostituito da Enrico Bachmann allorché il torneo giungerà alla quindicesima giornata.​

Dopo poco tempo, il Torino ingaggiò un altro inglese, dal novembre 1952 al dicembre del 1953: Jesse Carver, di Liverpool, rimase in carica come direttore tecnico per 29 partite. Era appassionato di tattica calcistica, ma non brillò mai e lasciò dopo poco tempo.​