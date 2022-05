Agroppi e il 15 ottobre 1967

Per quale motivo il 15 ottobre 1967 è una data che Aldo Agroppi non potrà mai dimenticare? A quali vicissitudini è legato quel giorno? Facciamo un salto 'indietro con la memoria

Stefano Budicin

Per quale motivo il 15 ottobre 1967 è una data che Aldo Agroppi non potrà mai dimenticare? A quali vicissitudini è legato quel giorno? Facciamo un salto 'indietro con la memoria.

Per prima cosa, bisogna ricordare che quel giorno segnò l'esordio di Agroppi in serie A. Edmondo Fabbri, l'allenatore, disse al giovane che avrebbe giocato dal primo minuto. Una sfida impressionante, acuita dal desiderio di Agroppi di dimostrare al mondo il suo valore, un esordio per cui aveva atteso tutta la vita, pregustando il momento in cui avrebbe finalmente trionfato assieme ai suoi compagni. Il Toro, quel giorno, incontrò la Sampdoria. L'emozione era grande, ma Agroppi fece capire subito di che pasta era fatto. I nostri vinsero 4-2, rendendosi protagonisti di una prova superba, magistrale.

Agroppi giocò la sua annata migliore durante la stagione di campionato 1971/72, partecipando a 39 partite e segnando 6 gol, di cui uno in occasione del derby del 26 marzo 1972, vincendo 2 a 1 contro la Juventus. Non per altro, al termine della stagione, Agroppi ottenne la convocazione in Nazionale, disputando 5 partite, di cui 3 delle qualificazioni al Mondiale 1974. Agroppi vinse due Coppe Italia, prima nel '68 e poi nel '71.

Ma torniamo al 15 ottobre 1967. L'esordio in campo centrocampista di Piombino si stampò nella sua retina mnemonica per un altro motivo. Tragico, purtroppo. La sera di quel giorno così dannato, infatti, Gigi Meroni morì investito da un'auto in corsa. La gioia della prima fu subito sopita nel dolore di aver perso un compagno e amico tra i più cari. Inevitabile che una simile data, tanto nel bene quanto nel male, finisse per imprimersi per sempre nella memoria di un giocatore che ha contribuito ampiamente a rendere Grande la storia della nostra squadra del cuore.

Laureato in Lingue Straniere, scrivo dall’età di undici anni. Adoro viaggiare e ricercare l’eccellenza nelle cose di tutti i giorni. Capricorno ascendente Toro, calmo e paziente e orientato all’ottimismo, scrivo nel segno di una curiosità che non conosce confini.

