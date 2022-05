Quale allenatore disse: “Le pantofole uccidono più della nebbia”?

Torna l'appuntamento con la rubrica "Nel segno del Toro", a cura di Stefano Budicin

Stefano Budicin

A chi si ascrive la massima: "Le pantofole uccidono più della nebbia: mai stare a casa a poltrire?" Quale figura legata al Torino vi viene in mente? Nel novero della storia della nostra squadra del cuore, tale frase ritorna di tanto in tanto all’interno di interviste e conferenze. L’ultimo che la ricorda è Federico Bonetto, che per molti anni è stato addetto stampa del Torino.

Si tratta di un allenatore, ma sia chiaro, non uno qualunque. Un sergente di ferro, un cuore granata. Ho rivelato abbastanza: non poteva che essere lui, il celebre Gigi Radice.

Sergente in campo fin dai primordi della sua carriera da professionista, Radice amava ripetere sovente tale massima, spronando i suoi giocatori a dare il massimo e ad ambire all'eccellenza in ogni partita. La grinta di Radice, la voglia di fare e la sua intraprendenza non conoscevano eguali. Era sempre pronto ad aggiornarsi, a studiare, ad affrontare le asperità dell'ignoto e gli imprevisti con una determinazione da Toro rampante. Sotto la sua guida i nostri vinsero lo scudetto del 1975-76, e riuscirono a imporsi sul resto delle squadre per molte stagioni a venire.

Di massime dei personaggi granata ve ne sono a carrettate. Chi di noi potrebbe mai dimenticare il famosissimo “palla avanti e pedalare” di Mario Sperone? Mediano fuoriclasse e allenatore pratico e diretto, Sperone era una di quelle persone che anche in condizioni di assoluta precarietà sapeva tirarti fuori la grinta necessaria per reagire. Era un uomo di grandi doti intuitive, duro, severo ed esigente ma di gran cuore, ostile a ogni forma di compromesso: in altre parole, un vero granata.

Laureato in Lingue Straniere, scrivo dall’età di undici anni. Adoro viaggiare e ricercare l’eccellenza nelle cose di tutti i giorni. Capricorno ascendente Toro, calmo e paziente e orientato all’ottimismo, scrivo nel segno di una curiosità che non conosce confini.

