Il Toro e la coincidenza del 3 x 9

Torna l'appuntamento con la rubrica "Nel segno del Toro", a cura di Stefano Budicin

Premetto che non si tratta di una regola matematica, ma di una casualità che lega tra loro tre elementi in particolare: i confronti tra Torino e Sampdoria, la figura del centravanti granata e un tris di gol. Siete confusi? Nessuna paura, tra poco avrete le idee molto più chiare.

Bisogna partire da un giocatore inglese di nome Gerry Hitchens, centravanti. Il 5 maggio 1963, in occasione della 32esima giornata al Filadelfia, è attesa la Sampdoria. Si tratta della penultima gara di campionato della storia disputata in quel mitico stadio. Le due squadre rivali sono equivalenti in quanto a forza e talento. All'andata il Toro ha vinto per 3 a 1 con relativa agilità, e oggi si ripropone di conseguire un risultato simile.