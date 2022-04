Il Toro e lo stadio Castellani

Torna "Nel segno del Toro", la rubrica di Stefano Budicin: "Le occasioni di confronto tra Empoli e Torino non sono mai state numerose. Ma vale la pena menzionare un dato che le connota: in campionato i granata non hanno mai vinto al Castellani"

Stefano Budicin

Le occasioni di confronto tra Empoli e Torino non sono mai state numerose. Ma è un dato che vale la pena menzionare, se non altro per il carattere di eccezionalità che lo connota: in partite di campionato i granata non hanno mai vinto allo stadio Castellani.

LEGGI ANCHE: A chi ci si riferisce con il termine Volpina?

L'unica volta in cui il Toro è riuscito a espugnare lo stadio risale al 9 settembre 1984, prima volta in assoluto tra le due squadre. Quel giorno, il Toro di Radice riuscì a imporsi a fatica, strappando una rete messa a segno dal brasiliano Léo Jùnior. La vittoria fu strappata perché il brasiliano, proprio durante l'azione del gol, si stirò un muscolo. Sorte simile capitò all'attaccante Schachner, il quale rimediò una distorsione. Un segno, questo, come a voler dire: per voi sarà sempre ostico vincere qui.

LEGGI ANCHE: Storia breve della schedina

Mai parole furono più veritiere. Sì, perché lo stadio empolese fu sempre in grado, negli anni, di resistere all'assedio dei nostri. Cominciò con la stagione 1986-87: l'andata in casa fu vinta dai granata per 1-0. Ma il ritorno fu perso per 2-0. La partita era già decisa dai primi minuti di gioco, con reti di Baiano e Urbano, andati a segno di testa al 5' e al 15'.

LEGGI ANCHE: Cosa accadde il 27 marzo 1983?

Nella stagione successiva, dopo aver espugnato il Comunale nel girone di andata, l'Empoli riuscì a stoppare il Toro sullo 0-0. Il punto, in ogni caso, non poté permettere ai toscani di evitare il ritorno in B. Dieci anni più tardi, sul palco della cadetteria, i granata e i toscani si rincontrarono, ma la stagione si rivelò fallimentare per i nostri. Al Castellani, il portiere granata Casazza favorì due gol mostrando incertezze di particolare gravità.

LEGGI ANCHE: Quando il Toro arrivò secondo per un punto

C’è da dire che in quegli anni, al Torino, giocavano molte meteore, calciatori che timbrarono poche presenze, ragione per cui fu inevitabile vederle sparire dal cielo granata senza poter dare alcun contributo significativo.

Anche in occasione delle stagioni successive il Castellani rimase inespugnabile.

Laureato in Lingue Straniere, scrivo dall’età di undici anni. Adoro viaggiare e ricercare l’eccellenza nelle cose di tutti i giorni. Capricorno ascendente Toro, calmo e paziente e orientato all’ottimismo, scrivo nel segno di una curiosità che non conosce confini.

Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo.