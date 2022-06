Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Chi sono Cisco e Ciccio? A unirli sono le imprese compiute con la maglia granata"

Mosso è italiano di nascita, ma cresce in Sudamerica assieme a molti fratelli. Quando la famiglia torna a Torino, Cisco ottiene la possibilità di giocare nella squadra guidata da Vittorio Pozzo. Ruolo: centravanti. Innumeri i gol fatti. Grandioso il bagaglio tecnico. A un certo punto della sua carriera Mosso finirà a giocare in porta a causa di un infortunio a un ginocchio che non gli permette più di scattare come una volta. Il soprannome rimanda al suo passato in Argentina.